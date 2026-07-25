Albano esclude le nozze con Loredana Lecciso dopo il sì a Storie al bivio

Al Bano aveva confermato il matrimonio con Loredana Lecciso in tv, da Monica Setta, ma adesso ritratta tutto in un’intervista a VERO: “Lasciamo perdere, era solo una battuta”.

C'è un copione che Albano Carrisi recita da un quarto di secolo, e ogni volta cambia il finale. Il matrimonio con Loredana Lecciso è la domanda che lo insegue da prima del 2013, quando la coppia annunciò le nozze su Oggi per poi farle saltare. Da allora è un pendolo: mentalmente già sposati a Verissimo, l'anello virtuale raccontato da lei a DiPiù, il "se sarà necessario lo farò". Ora l'oscillazione si ripete a distanza ravvicinata, e stavolta nel giro di poche settimane. In un'intervista a Valerio Riccobono per il settimanale VERO, il cantante di Cellino San Marco archivia l'ipotesi che lui stesso aveva rilanciato a fine giugno.

Dopo aver messo un punto fermo sul matrimonio con Loredana Lecciso davanti alle telecamere di Storie al bivio, Albano Carrisi torna sull'argomento e sceglie la direzione opposta. Adesso, il cantante di Cellino San Marco archivia l'ipotesi delle nozze e rivendica un legame che, nella sua lettura, non ha bisogno di formalizzarsi.

La risposta del cantautore chiude i giochi senza margini: "Lasciamola perdere questa battuta. Sono venticinque anni che mi parlano di questa cosa, ma sia io che Loredana siamo d'accordo sulla linea che stiamo seguendo, ed è perfetta. Ma è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene".

Una posizione che ribalta l'immagine costruita nelle settimane precedenti e riporta la coppia sul terreno che ha frequentato per oltre due decenni: quello di un'unione stabile che rinuncia al passaggio in Comune o all'altare. La sostanza della quotidianità, secondo Albano, vale più di un contratto.

Il cambio di rotta pesa perché arriva dopo una dichiarazione di segno opposto. A Storie al bivio, il programma di Monica Setta su Rai 2, il cantante aveva parlato del matrimonio come di una certezza: "Ora lo so, ne sono certo arriverà", spiegando che il passo sarebbe stato giusto "per tutto l'insieme familiare". Un annuncio che, ripreso poi anche dalla stampa di gossip, aveva alimentato retroscena e reazioni.

Dagospia infatti aveva scritto che la notizia aveva causato qualche malumore in famiglia. Nel giro di poche settimane il quadro si rovescia. Dallo studio di Setta all'intervista di VERO, Albano passa dal "ne sono certo" al "lasciamola perdere questa battuta", lasciando aperta la questione su quale sia, oggi, la sua reale intenzione. Una storia infinita, in tutti i sensi.