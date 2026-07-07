Dopo la notizia del matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, Romina Power e i figli non l’avrebbero presa bene

La conferma delle nozze arrivata a Storie al bivio, il programma di Monica Setta, ha finito per aprire una discussione in casa Carrisi. I figli nati dall’unione con Romina Power e la stessa cantante non sarebbero felici.

La conferma delle nozze arrivata a Storie al bivio, il programma di Monica Setta, ha finito per aprire una discussione in casa Carrisi. Albano ha messo per la prima volta un punto fermo sul possibile matrimonio con Loredana Lecciso, ma dietro le quinte l'annuncio avrebbe prodotto reazioni tutt'altro che entusiaste tra i figli nati dal matrimonio con Romina Power e con la stessa cantante.

Lo fa sapere Giuseppe Candela, nella sua rubrica "C'è chi dice", in edicola su Chi questa settimana.

La conferma a Storie al bivio

Le parole del cantante non lasciano margini di interpretazione: "Il matrimonio con Loredana, ne sono certo, arriverà. E ho capito anche perché ‘sì' al matrimonio, per tutto l'insieme familiare, è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, moltissime problematiche. Adesso posso dire che sono serenamente felice".

Una dichiarazione che chiude una lunga stagione di indiscrezioni e mezze ammissioni, e che Albano affida a un ragionamento di natura familiare più che sentimentale: il matrimonio, nella sua lettura, servirebbe a dare una cornice definitiva a un nucleo che esiste da anni.

Il retroscena sui figli di Romina Power

È proprio su questo punto che si concentra l'indiscrezione riportata da Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi. L'annuncio avrebbe generato malumori e una certa agitazione tra i figli avuti dal cantante con Romina Power. Sullo sfondo resterebbe la rivalità mai sopita tra la cantante americana e Loredana Lecciso, una frizione che accompagna da sempre le cronache che riguardano la famiglia.

Il desiderio di ufficializzare l'unione, secondo questa ricostruzione, nascerebbe anche dalla volontà di riconoscere a Loredana un ruolo che negli anni lei stessa avrebbe scelto di non rivendicare. La compagna del cantante avrebbe preferito spesso il silenzio, accettando la convivenza professionale tra Albano e l'ex moglie e incassando le ricorrenti frecciatine che hanno segnato il rapporto a distanza tra le due donne. Un equilibrio delicato, tenuto insieme per anni, che ora il passo verso l'altare rischia di rimettere in discussione.