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Romina Power: “Sono convinta che mia figlia Ylenia sia viva, la sto ancora cercando e aspettando”

Romina power è tornata a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1993 a New Orleans: “Ho la convinzione che sia da qualche parte nel mondo. La sto ancora aspettando e cercando”. Diverso era stato il punto di vista di Al Bano: “É nei nostri cuori, è solo lì che è viva”.
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A cura di Elisabetta Murina
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"Ho la convinzione che Ylenia sia da qualche parte nel mondo". Romina Power continua a tenere viva la speranza che la figlia Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, sia ancora viva. Lo ha raccontato durante il Filming Italy Sardegna, di cui è stata recentemente ospite. Proprio negli ultimi mesi, il tema è tornato al centro dell'attenzione mediatica dopo un'intervista rilasciata dall'ex marito Al Bano a Domenica In, che la cantante ha scelto di non vedere.

"Vorrei che si dicesse che sua madre la sta ancora aspettando, la sta ancora cercando e la accoglierà a braccia aperte, senza giudizi", ha raccontato Romina Power. La cantante continua a sperare che la figlia sia viva e che un giorno possa tornare a casa, dove la aspetta a braccia aperte. Diversa è invece la posizione di Al Bano che aveva dichiarato: "Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio, è solo lì che è viva. Io ho accettato la verità, non mi creo illusioni. È stata dura ed è dura, non passerà mai".

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Queste parole sono state pronunciate dallo stesso Al Bano in un'intervista rilasciata a Domenica In a inizio maggio, in risposta alle dichiarazioni di Romina Power a Belve. Contrariamente a quanto aveva raccontato l'ex moglie, all'epoca della scomparsa di Ylenia, lui non si è mai allontanato da New Orleans e ha sempre fatto il possibile per ritrovarla: "Siamo stati un mese a New Orleans, sai quello che abbiamo visto. Non me ne sono andato perché dovevo lavorare".

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Romina Power, su consiglio dei figli, aveva scelto di non vedere quell'intervista, di cui non era a conoscenza: "I miei figli mi hanno impedito di vedere quella puntata di Domenica In. Quel pomeriggio eravamo con il mio nipotino Axel, figlio di Romina. Ero con Cristel e non sapevamo niente". E ha anche aggiunto: "Poi abbiamo saputo e loro mi hanno detto di non guardarla. E io ho ubbidito ai consigli dei figli. Bisogna ascoltarli, mi hanno detto che era tremenda". 

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