Romina Power: “Sono convinta che mia figlia Ylenia sia viva, la sto ancora cercando e aspettando”

Romina power è tornata a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1993 a New Orleans: “Ho la convinzione che sia da qualche parte nel mondo. La sto ancora aspettando e cercando”. Diverso era stato il punto di vista di Al Bano: “É nei nostri cuori, è solo lì che è viva”.

"Ho la convinzione che Ylenia sia da qualche parte nel mondo". Romina Power continua a tenere viva la speranza che la figlia Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, sia ancora viva. Lo ha raccontato durante il Filming Italy Sardegna, di cui è stata recentemente ospite. Proprio negli ultimi mesi, il tema è tornato al centro dell'attenzione mediatica dopo un'intervista rilasciata dall'ex marito Al Bano a Domenica In, che la cantante ha scelto di non vedere.

"Vorrei che si dicesse che sua madre la sta ancora aspettando, la sta ancora cercando e la accoglierà a braccia aperte, senza giudizi", ha raccontato Romina Power. La cantante continua a sperare che la figlia sia viva e che un giorno possa tornare a casa, dove la aspetta a braccia aperte. Diversa è invece la posizione di Al Bano che aveva dichiarato: "Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio, è solo lì che è viva. Io ho accettato la verità, non mi creo illusioni. È stata dura ed è dura, non passerà mai".

Queste parole sono state pronunciate dallo stesso Al Bano in un'intervista rilasciata a Domenica In a inizio maggio, in risposta alle dichiarazioni di Romina Power a Belve. Contrariamente a quanto aveva raccontato l'ex moglie, all'epoca della scomparsa di Ylenia, lui non si è mai allontanato da New Orleans e ha sempre fatto il possibile per ritrovarla: "Siamo stati un mese a New Orleans, sai quello che abbiamo visto. Non me ne sono andato perché dovevo lavorare".

Romina Power, su consiglio dei figli, aveva scelto di non vedere quell'intervista, di cui non era a conoscenza: "I miei figli mi hanno impedito di vedere quella puntata di Domenica In. Quel pomeriggio eravamo con il mio nipotino Axel, figlio di Romina. Ero con Cristel e non sapevamo niente". E ha anche aggiunto: "Poi abbiamo saputo e loro mi hanno detto di non guardarla. E io ho ubbidito ai consigli dei figli. Bisogna ascoltarli, mi hanno detto che era tremenda".