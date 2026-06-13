Lo sfogo di Al Bano contro il gossip su Romina Power: “Mai detto che non canterò più con lei”

Al Bano Carrisi smentisce le parole a lui attribuite da un noto settimanale: “Con Romina non canterò mai più”. Un virgolettato forte, rimbalzato immediatamente sui siti di gossip e sui social, che ha spinto l’artista di Cellino San Marco a intervenire personalmente: “Io quelle parole non le ho mai dette”. Il leone di Cellino San Marco interviene duramente sui social dopo una copertina settimanale che annunciava la rottura artistica definitiva con l’ex moglie. Il cantante smentisce il virgolettato e fa chiarezza sul loro futuro professionale, dopo mesi di pesanti tensioni mediatiche nate a Belve.

Nessun addio definitivo, nessuna porta sbarrata in faccia a Romina Power, almeno non sul palcoscenico. Al Bano Carrisi ha deciso di esprimere il suo disappunto per le ultime indiscrezioni che lo riguardano. Al centro della discussione c'è la copertina di un noto settimanale di informazione, che ha attribuito al cantante una frase drastica sul sodalizio artistico con l'ex moglie: "Con Romina non canterò mai più". Un virgolettato forte, rimbalzato immediatamente sui siti di gossip e sui social, che ha spinto l'artista di Cellino San Marco a smentire tutto categoricamente: "Io quelle parole non le ho mai dette".

La smentita di Al Bano: "Basta poco per rovinare l'atmosfera"

Nel filmato pubblicato sul suo profilo ufficiale, Al Bano appare visibilmente infastidito e non nasconde la sua rabbia per un titolo che rischia di compromettere il clima già delicato con la sua storica partner. "Nella vita è importante la chiarezza e con questo mio video espongo il mio disappunto su una frase che non ho mai pronunciato e che mai pronuncerei", ha scritto il cantante a corredo del post. I sostenitori della coppia, rimasti orfani per giorni della speranza di rivederli insieme, possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Il cantante ha infatti precisato che i piani lavorativi per i prossimi mesi restano confermati, svelando anche i dettagli dei prossimi appuntamenti dal vivo: "Quest'anno farò due concerti con Romina, uno in Austria e uno in Polonia, poi proseguirò a fare serate da solo, esattamente come succede dal 1967 a oggi".

La discussione a distanza dopo l'intervista a Belve

La preoccupazione per un addio definitivo non era nata dal nulla. Le voci di una rottura totale tra i due si erano infatti rincorse sulla scia di una pesante disputa mediatica cominciata dopo l'ospitata di Romina Power a Belve. Nel programma di Francesca Fagnani, la cantante aveva riservato parole dure alla storica unione, dichiarando che nel momento del bisogno, accanto a sé, non aveva trovato "niente". Una versione dei fatti che aveva ferito profondamente Al Bano, il quale aveva scelto lo studio di Mara Venier a Domenica In per replicare punto su punto, difendendo il suo ruolo di genitore e compagno: "Non me lo merito, so di essere stato un grande padre. Ho fatto di tutto per salvare la famiglia". Nonostante le ferite private rimaste aperte dopo il botta e risposta in tv, la pace professionale sul palco sembra però salva.