Albano annuncia le nozze con Loredana Lecciso: “Ora lo so, ne sono certo arriveranno”

Albano conferma per la prima volta le nozze con Loredana Lecciso a Storie al bivio di sera. Annuncia anche un concerto per la pace nella Piazza Rossa di Mosca: le sue parole a Monica Setta.

Per la prima volta Albano mette nero su bianco una decisione rimasta finora nel campo delle indiscrezioni: sposerà Loredana Lecciso. La conferma arriva dagli studi di Storie al bivio di sera, il programma di Monica Setta in onda martedì 30 giugno alle 21.30 su Rai 2, dove il cantante di Cellino San Marco affronta senza reticenze il capitolo più atteso della sua vita privata. La clip è in anteprima per Fanpage.it.

La conferma sulle nozze con Loredana Lecciso

"Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo arriverà. E ho capito anche perché sì al matrimonio, per tutto l'insieme familiare è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, tante problematiche adesso lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di due figli meravigliosi che mi sta accanto da 26 anni. Posso dire che sono serenamente felice".

È la prima volta che il cantante conferma la volontà di risposarsi dopo il matrimonio trentennale con Romina Power, dal quale sono nati quattro figli. Fino a oggi sul progetto di nozze circolavano soltanto voci e mezze ammissioni: davanti a Monica Setta, Albano chiude la questione e affida a poche frasi una scelta che riguarda l'intera famiglia.

Il racconto della carriera e l'aneddoto sull'ananas

Nel corso della conversazione il cantante ripercorre la sua storia, dagli esordi in salita fino alla maturità raggiunta. "Nei momenti duri non ho mai perso la testa così come nelle gioie non mi sono mai montato la testa", premette, prima di affidarsi a un'immagine che gli somiglia: "la vita è come una giornata, c'è l'alba, ci sono le luci del mezzogiorno ma poi arrivano anche il tramonto e poi la notte".

Il filo dei ricordi lo riporta agli anni in cui la musica era una scommessa contro il volere della famiglia. "Ho sempre cantato, mio padre non era d'accordo, mi ha perdonato solo quando sono andato da lui con la prima bottiglia di vino Don Carmelo. Ma per la mia passione per la musica ho lasciato Cellino e nemmeno ventenne sono andato a Milano. Di giorno lavoravo, la sera mi esibivo. Non avevo soldi, un giorno al supermercato vidi una scatola di latta, pensai fosse carne, costava poco e ne feci una scorta. Poi a casa la scoperta, era ananas lo mangiai per tutta la settimana, non lo avevo mai visto prima".

Il concerto per la pace nella Piazza Rossa di Mosca

C'è poi l'annuncio destinato a far discutere, anticipato nella stessa puntata. Albano parte da un ritorno in Russia che gli ha lasciato il segno e arriva a un traguardo che si preannuncia controverso: "Lo scorso anno ho cantato all'Economic Forum di San Pietroburgo, dovevamo essere in 2 milioni poi per ragioni di sicurezza c'erano 400mila persone a sentirmi. Ho capito che c'era voglia di musica, di tranquillità, di pace. E la pace arriverà. Quando ci sarà – e i contatti sono già stati presi – canterò nella Piazza Rossa a Mosca, un grande concerto per la pace nel mondo".

L'appuntamento con l'intervista integrale è per martedì 30 giugno su Rai 2.