Cristiano Malgioglio al Tim Summer Hits rivela di essersi sposato, Carlo Conti: “Ma lui lo sa?”

Cristiano Malgioglio rivela sul palco del Tim Summer Hits di essersi sposato, lasciando di stucco Carlo Conti. Il conduttore, infatti, non ha esitato a chiedere delucidazioni, dando vita a un simpatico siparietto.

Rivelazioni importanti sul palco del Tim Summer Hits, dove Cristiano Malgioglio ha raccontato a Carlo Conti di essersi sposato. Una notizia inaspettata anche per il conduttore che, infatti, incredulo si avvicina al cantante chiedendogli delucidazioni in merito a questa unione.

La rivelazione sul matrimonio

Il tutto, in realtà, era partito come una burla da parte di Carlo Conti che ha chiesto ad Andrea Delogu, la collega che lo affianca nella conduzione della kermesse canora che riempie Piazza San Giovanni a Roma, di andare da Cristiano Malgioglio dopo la sua esibizione in Amore di contrabbando, la sua nuova canzone, in lizza per diventare un tormentone estivo, per porgli alcune domande. Non poteva mancare, ovviamente, quella relativa all'amore e quindi la conduttrice si avvicina e chiede all'artista: "Mi ha chiesto di chiederti se sei innamorato" indicando Conti e Malgioglio risponde: "Volevo dirti che mi sono sposato!". A quel punto visibilmente sorpreso Conti si avvicina e dice: "Ma quando? Ma lui lo sa? Lei lo sa?". E il cantante di tutta risposta, ridendo: "Nessuno lo sa". Se quanto dichiarato sul palco del Tim Summer Hits è vero, significa che l'artista ha finalmente coronato il suo sogno d'amore con il compagno turco, Onur, on il quale ha più volte raccontato di avere una relazione e che, proprio lo scorso anno, aveva già pensato di voler sposare, dicendo di voler lasciare a lui la sua eredità.

Cristiano Malgioglio confermato nella giuria di Tale e Quale Show

Un siparietto simpatico, simile a quelli che si consumano in prima serata durante la messa in onda di Tale e Quale Show. Anche quest'anno, Cristiano Malgioglio sarà nella giuria del programma di Rai1 e al suo fianco avrà Alessia Marcuzzi. Con l'addio di Giorgio Panariello che passa a Mediaset per un progetto, è già totonomi. Tra i più quotati ci sarebbero Alessandro Siani, ma anche Ubaldo Pantani che in più occasioni è stato anche quarto giudice. In attesa dei palinsesti che verranno presentati ad Ancona, i fan del cantante potranno tirare un sospiro di sollievo, sapendo di ritrovarlo il mercoledì sera, poiché è cambiata la messa in onda, su Rai1.