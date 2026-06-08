Cristiano Malgioglio a Sanremo: “Voglio vincere e poi dire addio alle scene”

Cristiano Malgioglio torna a Tale e Quale Show e non esclude Sanremo: “Voglio vincere e poi ritirarmi”. La replica ad Amanda Lear e il mistero sul matrimonio.

Cristiano Malgioglio ha le idee più chiare di quanto lasci intendere. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera su Rai1, il paroliere ha mescolato conferme concrete e dichiarazioni destinate a rimbalzare: dal ritorno nella giuria di Tale e Quale Show all'ipotesi sempre meno remota di gareggiare all'Ariston, fino al mistero, alimentato ad arte, su una presunta vita coniugale.

"Sarò ancora più vipera": il ritorno a Tale e Quale Show

La prima notizia è ufficiale. Malgioglio siederà di nuovo nella giuria di Tale e Quale Show, confermandosi tra le figure più riconoscibili del prime time di Rai1. "Sono molto contento perché è un programma sincero e spensierato, dove posso dire e fare quello che voglio. Quest'anno sarò ancora di più una vipera", ha dichiarato, con quella precisione chirurgica nell'autoironia che lo ha reso un volto difficile da ignorare sul piccolo schermo.

La svolta su Sanremo

Più inatteso il capitolo dedicato al Festival. Malgioglio ha ricostruito i retroscena dei due inviti ricevuti da Amadeus e da lui declinati: "Gli dissi di prendere qualcuno di più giovane". Oggi, però, qualcosa è cambiato. "Adesso mi piacerebbe farlo. Ci penserò. Voglio vincere, andare all'Eurovision e poi dire addio alle scene". Nel ragionare sul Festival, Malgioglio ha speso parole nette anche sui Jalisse, la coppia esclusa dalla competizione per quasi trent'anni consecutivi. "Lei canta benissimo, lui è un musicista bravissimo. Io li prenderei sempre. Se Stefano De Martino dovesse sceglierli, si parlerebbe soltanto di loro".

Il matrimonio segreto

Sulla vita privata, Malgioglio ha scelto la strategia dell'allusione. "Di amore non voglio parlare. È un segreto. Potrei anche essermi sposato". E l'intervista si chiude con la replica alle recenti dichiarazioni di Amanda Lear fatte a Belve, che lo aveva descritto come "invadente". Malgioglio non ha alzato i toni: "Non lo sono mai stato. Con Amanda c'è un grande affetto, ho scritto tantissime canzoni per lei ed è un personaggio straordinario. Quando ho letto quelle dichiarazioni mi sono messo a ridere".