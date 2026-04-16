Cristiano Malgioglio deluso da Amanda Lear: “Amicizia tradita”, l’indiscrezione dopo Belve

Il rapporto tra Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, due dei volti più eccentrici e amati dello spettacolo italiano, sarebbe giunto a un punto di rottura. Al centro della contesa ci sarebbero le dichiarazioni rilasciate dalla musa di Salvador Dalí durante la sua recente intervista a Belve. Un confronto che, stando ai rumors, avrebbe ferito profondamente il paroliere.

L’indiscrezione: “Malgioglio su tutte le furie”

A lanciare il rumor è il settimanale Oggi, secondo cui Malgioglio sarebbe rimasto profondamente deluso dal modo in cui la collega ha parlato di lui pubblicamente. Lear, nel salotto di Francesca Fagnani, aveva usato aggettivi come "invadente" e "logorroica" per descrivere la personalità dell'amico. Sulla rivista si legge che il paroliere avrebbe confidato ai suoi affetti più cari tutto il suo rammarico: "Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia pubblicamente". Sebbene i rapporti tra i due non fossero idilliaci già da qualche tempo, questo episodio avrebbe dato il colpo di grazia: l'indiscrezione riportata da Alberto Dandolo sottolinea come, in privato, l'artista non avrebbe mai risparmiato critiche verso il collega, nonostante i grandi successi firmati insieme.

Cosa aveva detto Amanda Lear a Belve

Ma cos'avrebbe scatenato tanta rabbia? Durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani, Amanda Lear aveva ripercorso la genesi di uno dei suoi brani più famosi, "Ho fatto l’amore con me", scritto proprio da Malgioglio nel 1980. La cantante aveva ammesso di non aver capito subito il senso del testo: "Non avevo capito che parlasse di masturbazione. Credevo parlasse d’amore, invece c’era questo doppio senso scandaloso", le parole. Pur riconoscendogli un grande talento, definendolo l'autore di capolavori come "Cocktail d'amore", Lear aveva poi aggiunto dettagli sulla gestione del loro rapporto privato: "È un tipo strano, ogni tanto si mette lì e comincia a parlare, parlare, parlare”. Un ritratto che Malgioglio avrebbe interpretato come una mancanza di rispetto verso un legame decennale.