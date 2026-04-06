Amanda Lear a Belve: “Con Salvador Dalì niente sesso, era impotente”

Amanda Lear inaugura la nuova stagione di Belve. La cantante, attrice, volto televisivo e personaggio di spettacolo irripetibile si presta alle domande di Francesca Fagnani per il primo appuntamento della settima stagione del programma, al via dal 7 aprile su Rai2, in prima serata, con diverse novità e ospiti.

Le dichiarazioni di Amanda Lear

Come sempre, al centro delle sue dichiarazioni la vita movimenta vissuta, segnata da relazioni impossibili con alcuni artisti tra i più eccentrici degli ultimi decenni, come Salvador Dalì e David Bowie. In particolare sul primo, Amanda Lear ha dichiarato: “Se fosse qui oggi gli direi, perché mi hai usata?”. Fagnani domanda del mènage a trois col pittore spagnolo e sua moglie, durato 16 anni: “Salvador Dalì è rimasto sempre sposato con Gala…” e qui Lear apre la porta ai ricordi inediti “Avrebbe dovuto essere gelosa. Invece mi disse: mio marito ha bisogno di te e mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere”. A quel punto la giornalista incalza: “Possiamo parlare di un ménage à trois?”. “Ma non c’era sesso, Dalì era impotente” la risposta di Lear che prosegue in un racconto pieno di colpi di scena. “Lui le presentava degli uomini?”, chiede Fagnani e Lear racconta “Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva allora com’è andata?”.

E ancora su David Bowie: "Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia…Faceva un po’ schifo”. “Pure lui era sposato! Ma come mai tutte queste mogli non vedevano l’ora di accoglierla?” domanda divertita Fagnani. E Lear rivela “un giorno mi viene a trovare Angie, la moglie di Bowie, e mi dice tu vai con mio marito, tranquilla, è ok. Non era gelosa, erano una coppia aperta”. Irresistibile botta e risposta sulla storia durata due anni con la rockstar “Ma era un mènage a trois?” domanda Fagnani , “no, io non sono mai stata a letto con sua moglie”.

La gabbia del suo personaggio

In merito al suo personaggio eccentrico: "A volte odiavo quella Amanda: quel personaggio è stato una gabbia”. In relazione alla sua vita sentimentale, dalle anticipazioni della prima puntata di Belve emerge che Amanda Lear ha raccontato dei suoi gusti sessuali: “Ho avuto delle relazioni con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po' mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali”. Su suo marito Alain Philippe: "È stato l’uomo che ho amato di più”. Fagnani le ha chiesto: “Nelle relazioni ha amato più uomini omosessuali che etero e Alain lo era?”, e l’artista nello studio di Belve confida “No, mio marito era bisessuale”.