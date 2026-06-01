Tale e Quale Show 2026 cambia giorno: “Il programma di Carlo Conti non andrà più in onda il venerdì sera”

Tale e Quale Show cambierà collocazione nel palinsesto di Rai1 a partire dal prossimo autunno. Il programma di Carlo Conti, infatti, potrebbe essere spostato al mercoledì e non più al venerdì sera.

La prossima stagione televisiva è in via di definizione, sebbene sia chiaro che alcuni programmi sarebbero già stati riconfermati. Uno dei titoli certi è Tale e Quale Show che, però, potrebbe cambiare la collocazione nel palinsesto del prossimo autunno e non occupare più, come storicamente accadeva, il venerdì sera.

Tale e Quale Show cambia giorno

Ad anticipare la notizia sarebbe Affari Italiani, secondo cui lo show condotto da Carlo Conti e diventato ormai un cult della Rai sarà spostato al mercoledì sera. Ad annunciare la volontà di ravvivare la programmazione degli altri giorni della settimana è stato Williams Di Liberatore, direttore dell'intrattenimento prime time, che aveva parlato dell'intenzione di utilizzare il weekend per lanciare nuovi show. Tale e Quale Show, quindi, sarà collocato a metà settimana e durerà nove puntate, tornando al numero originario di appuntamenti. In quel giorno su Rai 3 ci sarà Chi l'ha visto? mentre su Rete4 È sempre carta bianca, dal momento che anche in casa Mediaset ci sarebbero state delle ricollocazioni.

Cambiamenti nella giuria di Tale e Quale Show

Nel frattempo sono già stati avviati i casting per la nuova edizione del programma che, quindi, inizierà come lo scorso anno ad ottobre e vedrà sfidarsi volti noti dello spettacolo che ci si cimenteranno nelle imitazioni più disparate, mostrando la loro capacità di trasformarsi. Quest'anno sono previsti cambiamenti anche in giuria, che sarà sempre composta da tre giudici d'eccezione, ma nel parterre potrebbe non esserci Giorgio Panariello. L'attore toscano, dopo anni seduto dietro la scrivania, dove ha dato il suo contributo, soprattutto comico, al programma, ha ufficialmente cambiato lido e si cimenterà in nuove avventure professionali: a Natale andrà in onda il suo show su Canale 5. Resteranno al loro posto, invece, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, in attesa di scoprire chi arriverà al loro fianco.