Giorgio Panariello lascia Tale e quale show: parte la caccia al giudice che sostituirà il comico

Giorgio Panariello lascia la giuria di Tale e quale show dopo sette anni. La Rai cerca il sostituto: in lizza Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e l’ex concorrente Ciro Priello dei The Jackal.

Fonti Rai confermano a Fanpage.it l'addio di Giorgio Panariello alla giuria di Tale e quale show. Il comico toscano, presenza fissa sul banco dei giudici dall'ottava edizione nel 2018, non farà più parte dello show condotto dall'amico Carlo Conti a partire dalla prossima stagione televisiva.

La fine di un'era: sette anni di risate e siparietti con Malgioglio

In sette edizioni, Panariello ha costruito una posizione di peso all'interno della giuria, trasformandosi quasi in un leader informale del gruppo. I suoi siparietti con Cristiano Malgioglio sono diventati un appuntamento fisso per il pubblico. L'addio di Panariello rappresenta pertanto un cambio significativo per un programma che negli ultimi anni ha trovato una formula vincente, registrando ascolti costanti e un affetto crescente del pubblico. La decisione, secondo quanto risulta a Fanpage.it, non sarebbe legata a frizioni o malcontenti, ma semplicemente alla volontà del comico di dedicarsi ad altri progetti. Come scritto da Giuseppe Candela a metà dicembre sulle pagine di "Chi", per Panariello all'orizzonte c'è un nuovo progetto su Mediaset.

Il toto-nomi: i ritorni di De Sica e Montesano

La Rai e la produzione dello show hanno avviato la ricerca del sostituto, e i nomi sul tavolo sono diversi. Tra i favoriti spiccano due veterani del programma: Christian De Sica ed Enrico Montesano. Entrambi conoscono bene le dinamiche dello show per avervi partecipato in passato, e piacciono molto alla produzione per la loro esperienza nel mondo dello spettacolo e la capacità di giudicare con competenza le performance. Montesano, in particolare, tornerebbe in Rai dopo le brucianti polemiche scaturite dopo Ballando con le stelle.

Leggi anche Le 10 risse televisive più esplosive del 2025: da Enzo Iacchetti contro Mizrahi al bollitore al Grande Fratello

La suggestione Ciro Priello: quando l'allievo diventa maestro

Ma c'è anche una suggestione che circola con insistenza negli ambienti Rai: chiamare Ciro Priello, uno dei componenti dei The Jackal, che partecipò come concorrente nell'edizione del 2021 distinguendosi per le sue imitazioni. Priello conosce il programma dall'interno, ha vissuto la pressione del palco e sa cosa significa sottoporsi al giudizio. Questa esperienza potrebbe renderlo un giudice empatico ma anche esigente, capace di valutare non solo la tecnica ma anche lo sforzo e la costruzione del personaggio.

Decani e volti noti: Paolantoni, Cirilli e De Lucia

Tra i nomi sondati figurano anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, entrambi decani del programma che hanno partecipato a diverse edizioni. La loro presenza in giuria rappresenterebbe una scelta di continuità, puntando su volti già amati dal pubblico e perfettamente inseriti nel meccanismo dello show.

Più difficile, invece, l'arrivo di Ubaldo Pantani nel cast fisso. Il trasformista, pur essendo un habitué del programma, non sembra rientrare tra le priorità della produzione per una presenza stabile sulla poltrona di giudice.

C'è poi la carta Vincenzo De Lucia, comico e imitatore napoletano, sondato dalla produzione per entrare in giuria in qualità di se stesso, senza utilizzare i suoi numerosi personaggi. Una scelta che potrebbe portare freschezza e un punto di vista diverso, considerando la sua esperienza nel mondo dell'imitazione e della comicità. Le prime settimane del nuovo anno saranno decisive per capire quale direzione prenderà Tale e quale show. Una cosa è certa: il vuoto lasciato da Giorgio Panariello non sarà facile da riempire.