Tali e Quali, la giuria e i concorrenti dello spin off con Nicola Savino

Torna su Rai1 in prima serata lo spin off di Tale e Quale Show, ovvero Tali e Quali. Alla conduzione della quinta edizione del programma c’è Nicola Savino, mentre in giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez.

Questa sera, venerdì 9 gennaio, su Rai1 torna lo spin off di Tale e Quale Show, ovvero Tali e Quali arrivato alla sua quinta edizione. Quest'anno alla conduzione, al posto di Carlo Conti, ci sarà Nicola Savino. Come ogni anno, il programma è dedicato a tutti coloro che si dilettano nell'interpretare, in maniera convincente, personaggi noti del mondo dello spettacolo, per cui sul palco ci saranno dilettanti, imitatori ma anche semi-professionisti pronti a sfoggiare il loro talento. La giuria vede nuovamente Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, come nella versione vip dello show e al loro fianco ci sarà Massimo Lopez.

Nicola Savino a Tali e Quali al posto di Carlo Conti

Al timone della quinta edizione di Tali e Quali, al posto del consueto padrone di casa, ci sarà Nicola Savino. Il conduttore e speaker radiofonico dovrà destreggiarsi tra le esibizioni dei vari protagonisti di ogni serata, tenendo a bada pubblico e giuria. Questo passaggio di testimone è anche funzionale al prossimo Festival di Sanremo, di cui Conti sarà nuovamente conduttore, mentre proprio a Savino è stato affidato il DopoFestival.

Come funziona lo spin off: meccanismo e concorrenti

Ogni serata si esibiranno 10 artisti, i due migliori andranno direttamente in finale, dove dovranno sfidarsi con i 4 campioni delle edizioni precedenti dello show. In ogni puntata ci sarà modo di raccontare le storie di ogni concorrente, attraverso alcuni filmati, non solo girati nello studio ma anche nei luoghi più significativi della loro vita.

Quest'anno, per le prime tre puntate, ci sarà anche Carmen Di Pietro ad esibirsi, che ritorna dopo la seconda partecipazione consecutiva a Tale e Quale Show. Il suo ruolo sarà quello di una concorrente di fantasia che, però, dovrà comunque interpretare un personaggio famoso. Ad aiutare gli aspiranti talenti ci sarà il team di costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri del team di Tale e Quale Show, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla actor coach Emanuela Aureli.

La giuria di Tali e Quali

Come anticipato, la giuria di Tali e Quali vede nuovamente dietro la scrivania Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, già protagonisti dell'edizione vip. Al loro fianco non ci sarà Giorgio Panariello, bensì Massimo Lopez, le cui imitazioni sono tutt'oggi un fiore all'occhiello della tv. Anche in questa edizione ci sarà un quarto giudice e per la prima puntata si è scelto proprio Carlo Conti.