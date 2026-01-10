“Io verso la pensione? Portami tua sorella!”: la risposta di Nicola Savino sulle ragioni dello sbarco su Rai1

Nicola Savino risponde con una battuta infelice e superata a una domanda ricevuta nel corso dell’ultima puntata di Tv Talk. Il conduttore, tornato su Rai1 al timone di Tali e Quali, è stato protagonista di un momento di analisi quando in studio gli è stato chiesto se l’approdo sulla rete ammiraglia potesse essere letto come l’inizio di una fase di “pensionamento”.

“Pensionamento? Portami tua sorella”, ha replicato Savino, strappando una risata al pubblico presente. Un’uscita dal sapore un po’ datato, che sposta la conversazione su una figura femminile non presente e che, più che rispondere alla domanda, finisce per evocare un tipo di ironia ormai fuori tempo massimo.

Nicola Savino al timone di Tali e Quali

Tali e Quali è la costola del più noto Tale e Quale Show, condotto su Rai1 da Carlo Conti. Lo spin-off affida il compito di esibirsi in imitazioni celebri a persone comuni, chiamate a sostituire i personaggi famosi ma a gareggiare con la stessa foga, potendo contare sulla medesima struttura produttiva che caratterizza la versione principale dello show. Preparati da coach di canto e ballo, i protagonisti vengono truccati e trasformati dalla stessa squadra che cura le imitazioni dei vip. Savino è al timone del format che segna ufficialmente il suo ritorno in Rai dopo Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi e Scorie.

Gli ascolti della prima puntata di Tali e Quali Show

Tali e Quali Show, al debutto su Rai1 venerdì 9 gennaio (collocazione storica anche per il format condotto da Carlo Conti), ha totalizzato 2.628.000 spettatori con il 16,4% di share. Un risultato che non è bastato a contrastare La Ruota dei Campioni, in onda su Canale5, che ha fatto registrare 5.277.000 spettatori e uno share del 25,6%. Il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui continua a collezionare un successo dietro l’altro.