Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi

Gli ascolti tv della serata di venerdì 16 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 è tornata La Ruota dei Campioni. Nell’access prime time, invece, spazio ad Affari Tuoi.

La prima serata di venerdì 16 gennaio ha offerto la pubblico un ventaglio di possibilità tra programmi di intrattenimento, film, talk di informazione e sport. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali con Nicola Savino, mentre su Canale 5 è tornato l'appuntamento con La Ruota dei Campioni, sfilando il game show Mediaset dalla sfida nell'access prime time con Affari Tuoi. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La sfida tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni

Il venerdì sera l'appuntamento con lo show di Rai1 è ormai una garanzia, dopo Tale e Quale condotto da Carlo Conti è arrivato il momento di Tali e Quali, lo spin off del programma musicale della rete ammiraglia che dà la possibilità a sosia, imitatori o persone dal talento spiccato nel canto di cimentarsi nell'interpretare i personaggi che hanno fatto la storia della musica, alla conduzione Nicola Savino che ha preso il testimone dal direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo show è stato visto da 2.988.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5, invece, è tornato La Ruota dei Campioni, dopo l'esperimento già ampiamente collaudato da Mediaset, il game show condotto da Gerry Scotti torna, nuovamente, in prima serata conquistando l'attenzione del pubblico ormai appassionato alle dinamiche di gioco e stuzzicato all'idea che i campioni tentino di nuovo la sorte. La trasmissione è stata vista 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% vincendo, quindi, la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ferrari è stato visto da 926.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 è stata la scelta di 1.213.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 Love Affair – Un grande amore è stato seguito da 461.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha segnato 1.088.000 spettatori con l’8.7% di share. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 827.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Tv8 Cucine da Incubo ha ottenuto 316.000 spettatori e l'1.9% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 426.000 spettatori con il 2.3% di share.

Salta la sfida dell'access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Con la scelta di dare spazio a La Ruota dei Campioni in prima serata, piuttosto anticipata rispetto agli orari soliti, è di fatto saltata la sfida tra i due game show di fascia. Ma Affari Tuoi sembra aver preso un ritmo più che positivo, conquistando una fetta di pubblico sempre più ampia, che non tanto di discosta dai fasti dello scorso anno e dai numeri del competitor Mediaset. Infatti, Stefano De Martino ha totalizzato 4.952.000 spettatori con uno share del 24.6%.