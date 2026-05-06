Ascolti tv 5 maggio: vince Montalbano (17.5%), calo di Belve in versione Crime (7.4%) e il GF Vip tiene (18.5%)

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Nella serata di martedì 5 maggio il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione, fiction televisive e altro ancora. Su Rai1 è andata in onda, in replica, una puntata de Il Commissario Montalbano, mentre su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, lo spin off della trasmissione di Francesca Fagnani dedicata alla cronaca nera, mentre su Canale 5 è tornata Ilary Blasi con il suo Grande Fratello Vip. Continua nell'access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Il Commissario Montalbano, Belve Crime e il Grande Fratello Vip

Una prima serata all'insegna della pluralità con scelte che afferiscono alla fiction, al reality, ma anche a programmi che intrecciano intrattenimento e informazione. Su Rai1 è tornato in replica Il Commissario Montalbano che, però, è da sempre garanzia di ascolti per la rete ammiraglia della tv pubblica. E, infatti, ha conquistato 2.952.000 spettatori pari al 17.5% e vincendo la prima serata in termini di spettatori. Su Rai2, invece, spazio allo spin off Belve Crime, in cui Francesca Fagnani intervista i protagonisti di alcuni dei fatti di cronaca che più hanno sconvolto l'opinione pubblica. Il programma è in calo rispetto alla versione originale e, infatti, arriva a 1.062.000 spettatori. Infine, su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in attesa della finale, prevista per fine mese. Il reality conquista 2.218.000 spettatori con uno share del 18.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai3, invece, nella serata di martedì 5 maggio appuntamento con Far West di Salvo Sottile segna 870.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Italia1 torna Le Iene presentano Inside raggiunge 756.000 spettatori con il 6.1%. Ancora Rete 4 spazio al talk di informazione con È sempre Carta Bianca di Bianca Berlinguer, che ha registrato 374.000 spettatori e il 2.8% di share. Appuntamento con Giovanni Floris e il suo DiMartedì su La7 che si conferma uno dei programmi più visti della rete con 1.536.000 spettatori e il 9.6% di share. Su Tv8, invece, Italia's Got Talent arriva a 299.000 spettatori con il 2.2% di share e infine sul Nove è andato in onda l'inchiesta Michael Jackson- Anatomia di una caduta segna 299.000 spettatori con il 2.2% di share.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Procede, come ogni giorno, la sfida dell'access prime time con i game show di Rai1 e Canale 5. Affari Tuoi, ormai, in ampia risalita e La Ruota della Fortuna stabile nel suo range di ascolti. Stefano De Martino conquista 4.663.000 spettatori e il 22% di share, mentre Gerry Scotti 4.898.000 spettatori pari al 23.2% superando di qualche migliaio di telespettatori il competitor.