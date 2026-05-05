Ascolti TV 4 maggio 2025, vince il ritorno di Alberto Angela con Ulisse (17.3%), I Cesaroni (15.6%)

Lunedì 4 maggio, la prima serata ha visto fronteggiarsi Ulisse: il piacere della scoperta su Rai1 e I Cesaroni Il ritorno su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di lunedì 4 maggio 2025. Serata particolare dettata dall'accorciamento dei Cesaroni, in onda con un solo episodio.

La sfida degli ascolti TV tra Ulisse: il piacere della scoperta e I Cesaroni Il ritorno

In prima serata, Rai1 ha proposto Ulisse: il piacere della scoperta, con la nuova stagione dedicata alla musica, in onda con la puntata "Sulle note di New York". Il documentario condotto da Alberto Angela è stato seguito da 2.684.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 appuntamento con I Cesaroni Il ritorno, la fiction che segna il ritorno della famiglia Cesaroni, più caotica e allargata che mai. La serie, in onda con un episodio singolo, registra 2.730.000 spettatori con il 15.6% di share. Gli spettatori netti crescono anche funzione della durata minore del programma.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Lunedì 4 maggio, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.701.000 spettatori con il 22.7% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha battuto la concorrenza di Rai1 registrando 5.149.000 spettatori pari al 25% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, che ha registrato 878.000 spettatori con il 7.3% di share. Rai2 ha trasmesso The Floor – Ne rimarrà solo uno 2026, il game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato in cui 100 concorrenti si sfidano in una battaglia a base di quiz. Il programma ha interessato 821.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Rai3 ha trasmesso Newsroom, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni. Il programma ha interessato 513.000 spettatori pari al 3.6% di share. Italia1 ha trasmesso Attacco al potere – Olympus Has Fallen, il film con Gerard Butler nei panni di un ex agente dei servizi segreti intrappolato all'interno della Casa Bianca durante un attacco terroristico, che ha interessato 1.208.000 spettatori con il 7.3% di share.

Tv8 ha proposto Gialappa Show – Stagione 7, Episodio 6, che è stato seguito da 639.000 spettatori con il 4.4% di share. Sul Nove in onda Little Big Italy – Stagione 8, Episodio 12, con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all'estero, nella tappa di Anversa, che è stato seguito da 498.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7, La Torre di Babele, il programma di approfondimento condotto da Corrado Augias. Il programma ha interessato 776.000 spettatori pari al 4.3% di share.