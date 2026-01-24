Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima serata di venerdì 23gennaio ha offerto la pubblico programmi di intrattenimento, film, talk di informazione e sport. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali con Nicola Savino, mentre su Canale 5 è tornato l'appuntamento con La Ruota dei Campioni. Nell'access prime time in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel.

La sfida tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni

Su Rai 1, nella prima serata di venerdì 23 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento di Tali e Quali (ecco da chi è stato vinto), condotto da Nicola Savino che ha preso il testimone di Carlo Conti. Dopo la presentazione dalle 21:46 alle 22:19 (2.909.000 – 15.5%), lo show è stato visto da 2.379.000 spettatori pari al 17.8% di share dalle 22:22 alle 00:16. Su Canale 5, invece, è tornato La Ruota dei Campioni, condotto da Gerry Scotti. La trasmissione è stata vista da 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% nella prima parte dalle 20:49 alle 22:20 e 3.650.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte dalle 22:26 alle 23:23.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Lamborghini: L'uomo dietro la leggenda è stato visto da 910.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna è stata la scelta di 1.119.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 La zona d'interesse è stato seguito da 663.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado ha segnato 1.225.000 spettatori (9.8%). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 863.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Cucine da Incubo ha ottenuto 333.000 spettatori (2.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 382.000 spettatori con il 2.2%.

I dati di Affari Tuoi nell'access prime time

Con la scelta di dare spazio a La Ruota dei Campioni è saltata la sfida tra i due game show di fascia. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha comunque catturato l'attenzione dei suoi fedeli telespettatori, grazie alla partita di Damiano dal Trentino Alto-Adige, totalizzando 4.850.000 spettatori (24.4%) dalle 20:48 alle 21:43.