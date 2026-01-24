Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 23 gennaio

Raffaele De Benedictis è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali 2026. Con la sua imitazione di Ligabue sulle note di “Questa è la mia vita”, ha conquistato la giuria e il pubblico, volando dritto alla finalissima del 30 gennaio. Ecco il riassunto della serata condotta da Nicola Savino e la classifica completa.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La corsa verso la gloria dei dilettanti allo sbaraglio di Rai 1 continua a regalare sorprese. Nella puntata di venerdì 23 gennaio 2026, lo studio di Tali e Quali si è infiammato per una sfida all'ultima nota che ha visto trionfare il rock emiliano. A sbaragliare la concorrenza e staccare il pass per l'ultima puntata è stato Raffaele De Benedictis, capace di riportare sul palco l'energia e il graffio di uno dei rocker più amati d'Italia.

Raffaele De Benedictis è il vincitore di Tali e Quali 2026

Il protagonista assoluto della serata è stato senza dubbio lui. Raffaele De Benedictis ha vinto la puntata di Tali e Quali 2026 grazie a una trasformazione incredibile nei panni di Luciano Ligabue. Interpretando il successo "Questa è la mia vita", il concorrente ha convinto unanimemente i giudici, ottenendo ben 61 punti. La sua performance non ha colpito solo per la somiglianza fisica, ma soprattutto per la fedeltà timbrica, riuscendo a restituire quella voce roca e profonda che è il marchio di fabbrica del "Liga". Con questa vittoria, De Benedictis si assicura un posto d'onore nella finalissima del prossimo venerdì.

Cosa è successo nella puntata di venerdì 23 gennaio

Sotto la guida sicura di Nicola Savino, la terza puntata dello show ha offerto il solito mix di talento puro e momenti di grande ilarità. Al banco dei giudici, la "strana coppia" formata da Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio ha regalato siparietti imperdibili, con Malgioglio sempre pronto a lanciare le sue ormai iconiche critiche pungenti (e spesso surreali). Accanto a loro, l'eleganza e l'occhio clinico di Massimo Lopez, perfetto nel ruolo di giudice tecnico.

Leggi anche
Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi

La serata è stata una carrellata di emozioni: dal secondo posto di Cristina Valenti, che ha commosso lo studio imitando Elisa con "Eppure sentire", alla potente prova di Rita Leotta nei panni della diva internazionale Céline Dion. Non è mancato il tocco di colore (e di follia) con Rosalia Curcuruto (la "allieva" di Carmen Di Pietro), che si è cimentata in una versione decisamente "personale" di Loredana Bertè, chiudendo la classifica ma strappando risate a tutto il pubblico.

Ecco la classifica definitiva della serata:

  • Raffaele De Benedictis (Ligabue) – 61 punti
  • Cristina Valenti (Elisa) – 54 punti
  • Rita Leotta (Céline Dion) – 47 punti
  • Cristian Frenna (Biagio Antonacci) – 42 punti
  • Alessandro La Rosa (Toto Cutugno) – 32 punti
  • Rosalia Curcuruto (Loredana Bertè) – 20 punti
Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Fabiola Balestriere: "Scene violente sul set di Gomorra, Marco D'Amore ebbe paura per me"
Sulle scene cruente: "Era tutto talmente realistico che Marco si è spaventato guardando il monitor"
L'intervista di Fanpage all'attrice che interpreta la giovane Scianel
"Le polemiche su Gomorra? È responsabilità dello Stato dare ai giovani un'alternativa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views