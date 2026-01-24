Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 23 gennaio

Raffaele De Benedictis è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali 2026. Con la sua imitazione di Ligabue sulle note di “Questa è la mia vita”, ha conquistato la giuria e il pubblico, volando dritto alla finalissima del 30 gennaio. Ecco il riassunto della serata condotta da Nicola Savino e la classifica completa.

La corsa verso la gloria dei dilettanti allo sbaraglio di Rai 1 continua a regalare sorprese. Nella puntata di venerdì 23 gennaio 2026, lo studio di Tali e Quali si è infiammato per una sfida all'ultima nota che ha visto trionfare il rock emiliano. A sbaragliare la concorrenza e staccare il pass per l'ultima puntata è stato Raffaele De Benedictis, capace di riportare sul palco l'energia e il graffio di uno dei rocker più amati d'Italia.

Il protagonista assoluto della serata è stato senza dubbio lui. Raffaele De Benedictis ha vinto la puntata di Tali e Quali 2026 grazie a una trasformazione incredibile nei panni di Luciano Ligabue. Interpretando il successo "Questa è la mia vita", il concorrente ha convinto unanimemente i giudici, ottenendo ben 61 punti. La sua performance non ha colpito solo per la somiglianza fisica, ma soprattutto per la fedeltà timbrica, riuscendo a restituire quella voce roca e profonda che è il marchio di fabbrica del "Liga". Con questa vittoria, De Benedictis si assicura un posto d'onore nella finalissima del prossimo venerdì.

Cosa è successo nella puntata di venerdì 23 gennaio

Sotto la guida sicura di Nicola Savino, la terza puntata dello show ha offerto il solito mix di talento puro e momenti di grande ilarità. Al banco dei giudici, la "strana coppia" formata da Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio ha regalato siparietti imperdibili, con Malgioglio sempre pronto a lanciare le sue ormai iconiche critiche pungenti (e spesso surreali). Accanto a loro, l'eleganza e l'occhio clinico di Massimo Lopez, perfetto nel ruolo di giudice tecnico.

La serata è stata una carrellata di emozioni: dal secondo posto di Cristina Valenti, che ha commosso lo studio imitando Elisa con "Eppure sentire", alla potente prova di Rita Leotta nei panni della diva internazionale Céline Dion. Non è mancato il tocco di colore (e di follia) con Rosalia Curcuruto (la "allieva" di Carmen Di Pietro), che si è cimentata in una versione decisamente "personale" di Loredana Bertè, chiudendo la classifica ma strappando risate a tutto il pubblico.

Ecco la classifica definitiva della serata: