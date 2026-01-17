Programmi tv
Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 16 gennaio

Irene Petitto e Antonio Caridei vincono la puntata di Tali e Quali 2026 e accedono alla finale. Nicola Savino ieri sera ha condotto la seconda puntata del suo show con Francesco Totti ospite. Cosa è successo e la classifica completa.
A cura di Gaia Martino
Immagine

Irene Petitto nei panni di Maria Callas e Antonio Caridei che ha imitato Gigi D'Alessio sono stati i vincitori della puntata di Tali e Quali di venerdì 16 gennaio 2026. Accedono quindi alla finalissima che andrà in onda il 30 gennaio 2026. La seconda puntata dello show condotto da Nicola Savino, in onda su Rai 1, accompagnato in studio dai giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, ha visto protagonista Francesco Totti, ospite della serata.

Irene Petitto e Antonio Caridei vincitori di Tali e Quali 2026

Irene Petitto e Antonio Caridei, concorrenti che hanno interpretato Maria Callas e Gigi D'Alessio, hanno vinto la puntata di Tali e Quali di venerdì 16 gennaio 2026. Antonio Caridei è arrivato a pari punti, in finale, con Gitano Tanese, che ha interpretato Vasco Rossi: è stata la giuria a decidere di far accedere alla finalissima Antonio Caridei. Di seguito la classifica della serata:

  1. Maria Callas – Irene Petitto
  2. Gigi D'Alessio – Antonio Caridei
  3. Vasco Rossi – Gitano Tanese
  4. Fred Bongusto – Angelo Trane
  5. Lady Gaga – Alessandra Tzinis
  6. Damiano – Gianmarco Cavalieri
  7. Rino Gaetano – Marco Germanotta
  8. Annalisa – Katrin Roselli
  9. Antonio Venditti – Antonio Cuomo
  10. Iva Zanicchi – Barbara Fumagalli

Cosa è successo nella puntata di venerdì 16 gennaio

Nella puntata di venerdì 16 gennaio Francesco Totti si è reso protagonista di diverse gag con Cristiano Malgioglio, giudice dello show che non ha mai nascosto il suo interesse per l'ex calciatore. Anche Massimo Lopez ha contribuito ad alleggerire la serata. A fine puntata, dopo le esibizioni e aver stilato le classifiche dei giudici e dell'ospite della serata, Nicola Savino ha svelato le imitazioni della prossima settimana. Di seguito gli artisti che i concorrenti dovranno imitare:

  • Arisa
  • Rosé
  • Elisa
  • Celine Dion
  • Loredana Bertè
  • Toto Cutugno
  • Pino Daniele
  • Giuliano Sangiorgi
  • Biagio Antonacci
  • Ligabue
