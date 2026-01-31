Tali e Quali 2026: il vincitore è Daniele Quartapelle con Renato Zero, la classifica completa

Daniele Quartapelle ha vinto la finale di Tali e Quali 2026 interpretando Renato Zero. Vinse già nel 2022. Sul podio Veronica Perseo con Lady Gaga e Francesco Divito con Antonella Ruggiero, rispettivamente secondo e terzo posto.

Nella serata di venerdì 30 gennaio è andata in onda la finalissima di Tali e Quali Show 2026. La vittoria dell'intera edizione è andata a Daniele Quartapelle, imitatore di Renato Zero, con la canzone "Più su". È la seconda volta che Daniele Quartapelle vince Tali e Quali, la prima volta avvenne nel 2022, ma con un altro brano: "I migliori anni della nostra vita".

Chi ha vinto Tali e Quali: Daniele Quartapelle trionfa con l'imitazione di Renato Zero

Daniele Quartapelle ha vinto Tali e Quali 2026 conquistando il titolo di campione di questa edizione. A incantare i giudici, il pubblico e i coach è stata l'esibizione dell'artista, acclamata da tutti. In giuria c'erano Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio più due attori amatissimi dal grande pubblico, ovvero Nino Frassica e Alessandro Siani. Daniele Quartapelle è riuscito a vincere staccando in classifica Veronica Perseo che con la sua esibizione-imitazione di Lady Gaga è arrivata seconda con la canzone “Always remember us this way” e Francesco Divito che ha interpretato Antonella Ruggiero, classificandosi al terzo posto con la canzone "Ti sento". Non è mancato il momento dedicato a Carmen Di Pietro che ha interpretato Skyfall di Adele, causando ovviamente l'ilarità dei presenti e lo sconcerto soprattutto dei giudici: "Penso che tu sia la donna più stonata al mondo".

La classifica definitiva della finale di Tali e Quali 2026

Questa è la classifica conclusiva dell'ultima puntata di Tali e Quali Show 2026, che si è formata con la somma di tutti i punti che i talenti hanno conquistato nel corso delle puntate precedenti:

