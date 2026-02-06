Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio
Nel pomeriggio del 6 febbraio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. L'appuntamento andrà in onda domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 14 su Canale 5 e avrà una durata ridotta rispetto al solito. Come di consueto nel talent di Maria De Filippi non mancheranno esibizioni, classifiche, giudici esterni e ospiti musicali, con il Serale ormai alle porte. Di seguito le anticipazioni di tutto quello che succederà, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.
Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni
Nella puntata di Amici 25 registrata il 6 febbraio, che andrà in onda domenica 8 febbraio, il pubblico conoscerà l'esito della sfida di Kiara rimasta in sospeso dalla scorsa settimana: la ballerina rimarrà nella scuola e potrà continuare a competere per l'ingresso al Serale. Ci sarà poi una novità nel meccanismo della gara: non ci saranno più sfide tra gli allievi ma chi arriverà ultimo in classifica non potrà essere proposto per il Serale. In questo caso Opi e Simone.
Sempre in ottica del Serale, Lorella Cuccarini ha provato a proporre il nome di Angie per la prima maglia. Se Zerbi si è mostrato felice, la prof Pettinelli ha invece bocciato la cantante ritenendola "troppo perfetta" per la fase finale di Amici. Al momento, quindi, nessuna maglia è stata assegnata. Assente in puntata Alessio.
Le esibizioni degli allievi
Nel corso della puntata tutti gli allievi si sono esibiti davanti ai giudici. Prima in classifica per il canto è stata Caterina con Sant'allegria, mentre al primo posto per il ballo c'è Nicola. Di seguito le classifiche complete di categoria, prima cantanti e poi ballerini, riportate da SuperGuida Tv:
- Caterina con Sant’allegria
- Lorenzo con Amaro
- Angie con Sei bellissima
- Riccardo con Un mondo a parte
- Gard con Arriverà
- Opi con Come mi pare
- Nicola
- Kiara
- Antonio
- Giulia
- Simone
Gli ospiti della puntata dell'8 febbraio
Anche nella puntata del 25 gennaio del pomeridiano di Amici spazio a giudici esterni per commentare le esibizioni di canto e di ballo degli allievi. Ilenia Pastorelli e Alex Britti per il canto, il coreografo e ballerino Marcello Sacchetta per il ballo. In studio anche un ospite musicale, l'ex allieva della scorsa edizione Antonia, che si esibirà con il suo ultimo brano.