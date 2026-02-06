Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 8 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. La corsa per il Serale, gli ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler.

Nel pomeriggio del 6 febbraio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. L'appuntamento andrà in onda domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 14 su Canale 5 e avrà una durata ridotta rispetto al solito. Come di consueto nel talent di Maria De Filippi non mancheranno esibizioni, classifiche, giudici esterni e ospiti musicali, con il Serale ormai alle porte. Di seguito le anticipazioni di tutto quello che succederà, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici 25 registrata il 6 febbraio, che andrà in onda domenica 8 febbraio, il pubblico conoscerà l'esito della sfida di Kiara rimasta in sospeso dalla scorsa settimana: la ballerina rimarrà nella scuola e potrà continuare a competere per l'ingresso al Serale. Ci sarà poi una novità nel meccanismo della gara: non ci saranno più sfide tra gli allievi ma chi arriverà ultimo in classifica non potrà essere proposto per il Serale. In questo caso Opi e Simone.

Sempre in ottica del Serale, Lorella Cuccarini ha provato a proporre il nome di Angie per la prima maglia. Se Zerbi si è mostrato felice, la prof Pettinelli ha invece bocciato la cantante ritenendola "troppo perfetta" per la fase finale di Amici. Al momento, quindi, nessuna maglia è stata assegnata. Assente in puntata Alessio.

Le esibizioni degli allievi

Nel corso della puntata tutti gli allievi si sono esibiti davanti ai giudici. Prima in classifica per il canto è stata Caterina con Sant'allegria, mentre al primo posto per il ballo c'è Nicola. Di seguito le classifiche complete di categoria, prima cantanti e poi ballerini, riportate da SuperGuida Tv:

Caterina con Sant’allegria Lorenzo con Amaro Angie con Sei bellissima Riccardo con Un mondo a parte Gard con Arriverà Opi con Come mi pare

Nicola Kiara Antonio Giulia Simone

Gli ospiti della puntata dell'8 febbraio

Anche nella puntata del 25 gennaio del pomeridiano di Amici spazio a giudici esterni per commentare le esibizioni di canto e di ballo degli allievi. Ilenia Pastorelli e Alex Britti per il canto, il coreografo e ballerino Marcello Sacchetta per il ballo. In studio anche un ospite musicale, l'ex allieva della scorsa edizione Antonia, che si esibirà con il suo ultimo brano.