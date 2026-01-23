Affari Tuoi, Damiano cambia idea a un passo dal disastro: “Vorrei permettere a mia moglie di lavorare meno”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad Affari Tuoi del 23 gennaio va in scena la partita di Damiano, dalla provincia di Trento per il Trentino Alto-Adige, che partecipa al programma con la figlia Sofia. Il concorrente del programma di De Martino di questa sera darà vita a una partita avvincente sino alla fine, con un pacco nero portato con sé per tutta la partita e la scelta che cambia tutto a un passo dal termine.

La partita di Damiano

Damiano parte in modo discreto, nel primo pacco, il numero 7, trova 20mila euro, mentre in quello successivo, il numero 11, del Molise, svela i 30mila euro. Un partita iniziata in salita, raddrizzata dal terzo pacco dove c'è Gennarino. Al quarto pacco il duro colpo, se ne vanno 300 mila euro. Al quinto vanno via anche i 75mila. La prima tranche si chiude con il pacco da 100 euro. Dopo la prima cinquina arriva la proposta di cambio del dottore, accettata immediatamente: Damiano lascia il pacco 12 per il 13.

Chiama subito il pacco scelto inizialmente e gli va bene, perché dentro ci sono 50 euro con cui sarebbe arrivato a fine partita. Poi chiama il pacco da un euro e chiude la tripletta con il pacco Ballerina, in onore dell'assente Herbert, sostituito in questi giorni da Martina Miliddi (che però resterà nel programma come presenza permanente). L'offerta del dottore è succulenta: 30mila euro. Ma Damiano non ci pensa nemmeno e va avanti, rifiutando l'offerta.

Il bivio del pacco nero

Si riparte con le chiamate e nel pacco 14 della Toscana ci sono 0 euro. Con il cambio la partita di Damiano sembra aver cambiato verso. Il pacco successivo contiene tuttavia i 15mila e pare solo la premessa della chiamata nefasta successiva, con i 200mila euro. L'offerta si dimezza a 15mila euro e Damiano trita ancora. Nel pacco successivo ci sono 20 euro e in quello seguente 50 euro. Al pacco successivo se ne vanno anche i 100mila euro. Gli restano due rossi, massimo da 50mila euro, due blu e il pacco nero. Nuova offerta da 10mila euro rifiutata.

Arriva una nuova offerta da 15mila euro e qui e da lì parte una lunga riflessione di Damiano, che si racconta: "Sono stato un padre dinamico, ho permesso a mia moglie di tornare al lavoro durante il periodo di maternità, per reinserirsi, chiedendo il congedo parentale e passando con mia figlia tre mesi splendidi, in un luogo dove siamo tornati di recente". Ed aggiunge: "Con questa vincita vorrei permettere a mia moglie di ridurre un oo' l'orario di lavoro se vorrà, perché io e lei siamo come il giorno e la notte: quando c'è l'uno non c'è l'altra. Questa cosa ci ha portato ad essere complementari nella gestione della casa. Siamo tutti intercambiabili. Sono cresciuto così perché nella mia famiglia c'erano tre sorelle e quello che facevano loro dovevo fare io". E infine esprime il suo vero desiderio: "Il mio sogno è permettere a mia figlia Sophie di diventare la donna che vuole essere".

La chiamata successiva gli sorride, se ne va il pacco rosso da 10mila euro e ora Damiano resta davanti al bivio tra pacco nero e 50mila euro. Arriva l'ultima offerta del dottore, da 25mila euro. Dopo una lunga riflessione il concorrente di questa sera decide che è il caso accettare e fa bene, perché nel pacco nero c'erano 5 euro.