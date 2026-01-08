DopoFestival di Sanremo 2026, svelato il cast che accompagnerà il conduttore Nicola Savino

Nicola Savino tornerà al DopoFestival per la quarta volta nella sua carriera. Il conduttore, rientrato quest'anno in Rai, è stato scelto nuovamente da Carlo Conti per la conduzione dello spazio in onda per quattro serate dopo ogni serata della kermesse. In un'intervista delle scorse ore, Savino ha raccontato le sue emozioni della vigilia e i nomi del cast che lo accompagneranno, ammettendo candidamente di desiderare che un giorno possa essere proprio lui a calcare il palco di Sanremo per presentare l'evento: "Chi dice il contrario mente".

Tre i nomi che andranno ad arricchire il cast della prossima edizione del DopoFestival di Sanremo 2026. Savino ha svelato a Repubblica che con lui ci saranno Aurora Leone, comica del gruppo dei The Jackal, Enrico Cremonesi che ha preso preso parte a Sanremo Giovani in qualità di giudice nelle ultime due edizioni, e il comico Federico Basso.

Savino ha parlato della sua esperienza sanremese nelle precedenti edizioni, l'ultima alla guida del DopoFestival era stata un decennio fa, alla conduzione di Sanremo c'era sempre Carlo Conti, a conferma di una sintonia che li lega molto e che ha portato il direttore artistico di Sanremo ad affidargli anche la conduzione di Tali e Quali, spin off di Tale e Quale Show in onda su Rai1. Savino, dal canto suo, non si tira indietro davanti alla domanda provocatoria sul desiderio di condurre Sanremo: "Chi fa questo lavoro e dice che Sanremo non gli interessa, mente sapendo di mentire. Un calciatore che gioca in campionato sogna la Champions League. Carlo dice: ‘Presentarlo è la cosa più bella del mondo'. Il punto è costruirlo come direttore artistico. Non si può prescindere dai propri gusti, e va cercato il mix: portare Lucio Corsi e mescolarlo agli altri".

Il Festival di Sanremo, intanto, è ormai alle porte e con la fine delle festività natalizie si entra, come vuole tradizione, nel clima da settimana santa sanremese. Quest'anno la kermesse è slittata di qualche settimana per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. I Big in gara saranno 30: da Tommaso Paradiso a Serena Brancale, la coppia Fedez e Marco Masini, Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta e tanti altri nel cast di questa edizione, la seconda consecutiva del secondo ciclo alla conduzione di Sanremo di Carlo Conti.