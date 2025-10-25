Carlo Conti annuncia il conduttore del Dopofestival: “Sarà Nicola Savino”

Sarà Nicola Savino a prendere il posto di Alessandro Cattelan alla condizione del Dopofestival di Sanremo 2026. Per lui si tratta di un ritorno, aveva già condotto il programma nel 2016, quando alla direzione artistica c’era sempre Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo 2026 prende forma sempre di più e dopo l'annuncio del nome di Gianluca Gazzoli alla conduzione di Sanremo Giovani, arriva il nome del conduttore del Dopofestival. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti, che al Festival dello Spettacolo ha confermato le ipotesi dei mesi scorsi, come avevamo anticipato proprio qui su Fanpage a luglio, affidando a Nicola Savino la conduzione del Dopofestival che andrà in onda tutte le sere, dal martedì al venerdì, dopo la chiusura di ogni serata del festival, quest'anno previsto dal 24 al 28 febbraio.

L'annuncio di Carlo Conti

Parlando della costruzione dell'evento e dei vari passaggi necessari a dare vita alla macchina di Sanremo, Conti ha passato in rassegna tutti gli appuntamenti, dal Prima Festival al Dopofestival specificando, come riportato dal video di Massimo Falcioni presente all'evento: "Lo possiamo ormai ufficializzare, il Dopofestival lo condurrà Nicola Savino". Il conduttore, reduce dall'esperienza di Freeze, succede così ad Alessandro Cattelan, che un anno fa aveva riportato in vita il Dopofestival dopo alcuni anni di assenza del format.

Savino torna al Dopofestival dopo 10 anni

Per Savino quella del 2026 non sarebbe la prima spedizione sanremese, anzi il conduttore tornerebbe in riviera a dieci anni dalla prima volta, visto che nel 2016 toccò a lui condurre il DopoFestival insieme a Max Giusti e alla Gialappa's Band. In quell'occasione al timone del festival c'era, guarda caso, proprio Carlo Conti, alla sua seconda edizione consecutiva.

Leggi anche Gianluca Gazzoli presenta Sanremo Giovani, Carlo Conti ha una novità sulla data di annuncio dei Big

D'altronde Conti punta molto su Nicola Savino e non solo per Sanremo. È notizia delle scorse settimane che a lui è affidata la conduzione di Tali e Quali, lo spin off del format di successo che Conti conduce su Rai1 da oltre 15 anni. Savino registrerà il programma alla fine dell'edizione in corso di Tale e Quale Show, ma il programma andrà in onda a gennaio 2026.