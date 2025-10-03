spettacolo
video suggerito
video suggerito

Carlo Conti e i suoi 40 anni in Rai: “Democristiano non è un’offesa. De Martino il nuovo Baudo? Non ci sono eredi”

Carlo Conti racconta i suoi 40 anni di carriera in Rai. Un’ascesa “lenta ma costante”, dalla popolarità dell’access a Sanremo e i programmi in prima serata, poi parla delle difficoltà di imporre nuovi programmi e infine del suo ultimo Sanremo.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Era il 1985 e in tv andava un programma che si chiamava Recording, alla conduzione c'era un giovanissimo Carlo Conti. Si parla di 40 anni fa, un tempo che sembra piuttosto lontano, ma in termini televisivi è praticamente ieri. Il conduttore, ad oggi, più noto della tv festeggia questo anniversario con un programma in onda in prima serata, Tale e Quale Show, e il quinto Festival di Sanremo della carriera in arrivo. Un percorso lungo, senza impennate, ma scandito nei giusti tempi.

Carlo Conti racconta i suoi quarant'anni di carriera

Lo dice proprio Conti, al Corriere della Sera, la sua è stata una crescita "lenta ma costante" in grado di dargli la giusta professionalità. Tra le scelte più difficili mai fatte, c'è stata quella di aver lasciato l'access prime time, perché è quella la fascia che garantisce la popolarità e Conti quel tipo di successo l'ha sperimentato già nel 1998 quando gli fu affidata la conduzione di In bocca al Lupo!, le persone lo riconoscevano per strada: "è la gratificazione più grande, il vero regalo che ti dà la tv" racconta. Carlo Conti non è mai stato uno di quei presentatori arrivato in tv con l'intento di accentrare, ha sempre fatto il suo mestiere in maniera pulita, senza pestare i piedi a nessuno, senza mai dire cose spiacevoli e alla domanda se è per questo suo atteggiamento molti lo definiscono "democristiano", sottolineandone l'accezione negativa, il conduttore risponde con serenità non sentendosi offeso: "Sono cristiano perché sono cattolico e sono democratico perché lascio spazio e rispetto tutti". 

Il successo di Tale e Quale Show e la difficoltà di rinnovare la TV

Insomma, non c'è nulla che lo faccia sbottonare un po' in più. Però, quando si parla dei suoi programmi, Conti è in grado di mantenere una certa obiettività. Il venerdì sera è tornato in onda, in prima serata su Rai1, con Tale e Quale Show arrivato alla sua quindicesima edizione, un programma che non perde colpi nonostante il tempo che passa e che funziona ancora per un motivo che Conti spiega così: "Lo show del titolo vuole proprio sottolineare la sua natura di varietà e non di talent. È varietà la giuria, è varietà lo spettacolo, è varietà il cast". La televisione, però, da anni non riesce ad evolversi, resta uguale a sé stessa e pur volendo cambiare delle cose, le difficoltà sembrano troppe: "È difficile imporre nuovi programmi, trovare format che possano occupare la prima serata delle reti ammiraglie, che possano avere una forbice larga per prendere un pubblico trasversale". 

Leggi anche
Carlo Conti annuncia: "Sanremo 2026 ultimo Festival, non lo rifarei l'anno successivo"
Immagine

L'ultimo Sanremo e il commento su Stefano De Martino

Infine, non poteva mancare un commento su Sanremo 2026. Il suo quinto Festival e già ha annunciato che non ce ne sarà un altro, nel frattempo le canzoni sono arrivate e Conti le ha ascoltate tutte: "Sono sempre convinto che 26 sia il numero giusto, ma all’ultimo Festival ho sforato: questa volta devo imparare a essere più severo e “cattivo” per togliere 4 canzoni: la scelta non mi fa dormire!". Sull'ipotesi Celentano sul palco dell'Ariston, dopo la querelle tra Claudia Mori e l'ad Rossi, chiosa dicendo che a tutti piacerebbe averlo sul palco. Tra i suoi futuri successori si parla di Stefano De Martino, molti dicono possa essere il nuovo Pippo Baudo, ma almeno qui, pur riconoscendogli certe qualità, sembra essere più deciso: "Credo che di personaggi come Baudo, Corrado, Mike e Tortora non possano esserci eredi". 

Interviste
0 CONDIVISIONI
Immagine
Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”
Ascolti tv 1 ottobre: i dati in assenza della Flotilla in tv
Francesca Albanese irritata con Labate in tv: "Lo avrebbe chiesto a chi irrompeva nei ghetti durante il fascismo?"
La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5, spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Andrea Parrella
Caos Rai, Vespa attacca la Flotilla: "Non ve ne fotte niente di Gaza"
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: "Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico"
Barbara Floridia tuona contro Bruno Vespa: "Sulla Flotilla usa gli stessi argomenti di Meloni"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views