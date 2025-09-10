Rossi risponde a Claudia Mori: “Celentano in Rai sarebbe un sogno, pronto anche per Sanremo”

Celentano chiama, Mamma Rai risponde. L'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi rompe il silenzio e risponde pubblicamente all'appello di Claudia Mori per il ritorno di Adriano Celentano nel servizio pubblico. Una dichiarazione che arriva, come segnalato in mattinata proprio dalla moglie del Molleggiato, dopo mesi che il suo entourage era in attesa e che questo punto potrebbe segnare una svolta storica. Da tempo, infatti, Adriano Celentano manca dalle scene. Dal 2019 con Adrian, sponda Mediaset. Rossi, nella replica, lascia intendere che la trattativa con Claudia Mori era relativa al solo "materiale d'archivio" e rilancia: "Vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda. Se lo vorrà, anche a Sanremo".

La risposta dell'amministratore delegato Rai

"Adriano Celentano è un pezzo della storia della cultura popolare italiana, è un racconto della nostra nazione anche nel mondo", ha dichiarato Rossi, accogliendo di fatto la sollecitazione pubblica della moglie del molleggiato. Le parole dell'AD non lasciano spazio a fraintendimenti: "Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai".

"Vogliamo un rientro alla sua altezza"

L'amministratore delegato però alza subito l'asticella delle aspettative. "Non ci accontentiamo del solo repertorio d'archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori", ha precisato Rossi, "ma vogliamo un rientro all'altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano". Poi rilancia: "E se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo". L'idea di una "serata speciale su Rai 1" dedicata al cantante si arricchisce così di una possibilità ancora più suggestiva, quella di un coinvolgimento diretto nel Festival della canzone italiana.

Ora la palla passa a Celentano

La risposta arriva dopo che Claudia Mori aveva pubblicato una lettera aperta sui social in cui denunciava il silenzio dell'azienda nonostante un incontro avvenuto mesi fa a Milano, alla presenza anche di Gianmarco Mazzi, dove erano stati presentati i possibili lavori di Celentano. Ora la palla passa nuovamente ad Adriano: accetterà la proposta di tornare nella sua storica casa televisiva per quello che potrebbe essere il suo ultimo grande show?