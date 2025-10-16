Gianluca Gazzoli presenta Sanremo Giovani, Carlo Conti ha una novità sulla data di annuncio dei Big

Carlo Conti conferma al Tg1 il nome del conduttore di Sanremo Giovani, che sarà Gianluca Gazzoli. Il direttore artistico racconta il nuovo regolamento e svela che sta provando a cambiare qualcosa nella modalità d’annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026.

Sarà Gianluca Gazzoli a condurre Sanremo Giovani. Questa la prima decisione sul festival della Rai e di Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2026. L'annuncio, preceduto da indiscrezioni circolate nelle scorse ore, è arrivato proprio da Carlo Conti, che dà il via alla serie di annunci su Sanremo al Tg1, che segneranno i prossimi mesi.

Gianluca Gazzoli al Tg1 con Carlo Conti

Gazzoli succede così ad Alessandro Cattelan, che l'anno scorso aveva presentato il programma su Rai2 per poi occuparsi del Dopofestival e salire sul palco dell'Ariston per una sera come co-conduttore. Dall'11 di novembre Gazzoli presenterà cinque seconde serate durante le quali si esibiranno per il pubblico i candidati alla gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Carlo Conti e la data di annuncio dei Big di Sanremo 2026

Nel servizio andato in onda nell'edizione serale del Tg1 Carlo Conti ha definito il regolamento del prossimo Festival di Sanremo, preannunciando una possibile novità rispetto all'annuncio dei cantanti Big in gara, abitualmente svelati alla prima domenica di dicembre: "Vedremo se riuscirò ad anticipare l'annuncio".

Il regolamento di Sanremo 2026

Nelle scorse ore, intanto, è stato svelato il regolamento del Festival di Sanremo 2026. La 76° edizione che andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026 vedrà molte conferme rispetto alla precedente e lo stesso Conti ha scherzato definendo il regolamento "tale e quale all'anno scorso". Di nuovo 26 artisti Big contendersi il titolo di vincitore, mentre nella categoria Nuove Proposte arriveranno 4 artisti: due provenienti da Area Sanremo che accederanno direttamente e due che si contenderanno la selezione, durante la finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1 il 14 dicembre 2025. Confermate anche le tre giurie e il peso delle stesse nelle decisioni del vincitore: il Televoto varrà il 34%, mentre Sala Stampa, Tv e Web e la giuria delle Radio si divideranno equamente il restante 66%.