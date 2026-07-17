Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti annuncia il cast: tra i concorrenti Paola Perego e Anna Pettinelli

I nomi dei dodici concorrenti di Tale e Quale Show 2026: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi; Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Vladimir Randazzo, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Il cast di Tale e Quale Show 2026

Carlo Conti ha svelato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma che vede volti noti del mondo dello spettacolo cimentarsi con le imitazioni, tornerà in onda su Rai1 a partire da mercoledì 23 settembre. Tra i concorrenti che vedremo nella prossima edizione tornano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Inoltre, il conduttore ha puntato su volti amati del mondo dello spettacolo come Paola Perego, Roberta Morise e Anna Pettinelli. Torna in televisione, grazie a Tale e Quale Show, anche l'ex velina Maddalena Corvaglia. Nel cast anche Jasmine Carrisi. Vediamo chi sono i 12 concorrenti.

I 12 concorrenti scelti da Carlo Conti

Paola Perego , conduttrice;

, conduttrice; Maddalena Corvaglia , influencer ed ex velina di Striscia la Notizia;

, influencer ed ex velina di Striscia la Notizia; Roberta Morise , conduttrice;

, conduttrice; Selma , cantante e vincitrice di Dalla strada la palco;

, cantante e vincitrice di Dalla strada la palco; Anna Pettinelli , conduttrice radiofonica che ha lasciato la trasmissione Amici;

, conduttrice radiofonica che ha lasciato la trasmissione Amici; Jasmine Carrisi , cantante e figlia di Al Bano e Loredana Lecciso;

, cantante e figlia di Al Bano e Loredana Lecciso; Andrea Perroni , attore e comico;

, attore e comico; Stefano Meloccaro , giornalista;

, giornalista; Max Paiella , comico e cantante;

, comico e cantante; Vladimir Randazzo , attore;

, attore; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Tale e quale show da mercoledì 23 settembre su Rai1 con una nuova giuria

La prima puntata di Tale e Quale Show 2026 andrà in onda mercoledì 23 settembre. Dunque, la prima novità della nuova edizione sarà rappresentata da una diversa collocazione in palinsesto rispetto all'edizione precedente. Il programma condotto da Carlo Conti, infatti, si sposta dal venerdì al mercoledì. Secondo quanto annunciato da Tv, Sorrisi e Canzoni, inoltre, ci sarà un cambiamento drastico anche nella giuria della trasmissione di Rai1. A giudicare le performance dei concorrenti saranno la cantante Elettra Lamborghini e l'attore Alessandro Siani. Ovviamente non mancherà il paroliere Cristiano Malgioglio. Per il resto, il format resta quello amato dagli spettatori. I concorrenti, grazie all'aiuto di truccatori esperti e di vocal coach, imiteranno i personaggi che la sorte gli assegnerà, facendo del loro meglio per rendergli giustizia.