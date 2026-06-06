Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sono sposati, la prima foto dopo il matrimonio: “Abbiamo riscritto le stelle”

Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sono sposati. L’attrice e influencer ha ufficializzato le nozze attraverso uno scatto pubblicato sui suoi profili social oggi, sabato 6 giugno, che ritrae la coppia sorridente all’altare subito dopo il sì.

Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sono sposati. L'attrice e influencer ha ufficializzato le nozze attraverso uno scatto pubblicato sui propri profili social oggi, sabato 6 giugno, che ritrae la coppia sorridente all'altare subito dopo il sì. A corredo della prima immagine ufficiale da marito e moglie, Angione ha scelto una citazione romantica: "Abbiamo riscritto le stelle. 06/06/26 – marito e moglie". Il post ha immediatamente raccolto migliaia di auguri da parte di utenti, colleghi e del mondo dei creator digitali.

Dalla proposta a sorpresa a Paestum al giorno del sì

Il matrimonio corona una storia d'amore solida che lo scorso anno aveva vissuto uno dei suoi momenti più significativi sui social. Il 28 agosto 2025, infatti, Luca Di Girolamo aveva sorpreso l'attrice organizzando nei minimi dettagli una proposta di matrimonio al tramonto, sulla spiaggia di Paestum.

In quell'occasione, la creator aveva condiviso con la sua fanbase il video del momento, confessando di non aver sospettato nulla fino all'ultimo secondo. Di Girolamo aveva acquistato l'anello di fidanzamento già alla fine di giugno del 2025, attendendo due mesi prima di trovare il momento perfetto per inginocchiarsi. La scelta era ricaduta proprio sul giorno del suo compleanno, organizzando un aperitivo in spiaggia per avere accanto le rispettive famiglie al momento del fatidico sì.

Un amore nato da bambini: la storia di Valeria e Luca

Dietro il matrimonio celebrato oggi c'è un legame che affonda le radici nel passato. Valeria e Luca, infatti, si conoscono fin da quando erano poco più che bambini. Dopo una prima frequentazione in età adolescenziale, i due si erano allontanati, capendo di non essere ancora pronti per una relazione seria. A distanza di tempo, l'incontro decisivo in età adulta li ha uniti definitivamente. La coppia ha sempre vissuto la propria quotidianità a Napoli, dove ha avviato una convivenza durata diversi anni prima del grande passo. Nonostante la grande popolarità di lei sul web e nei teatri, Luca ha sempre mantenuto un profilo riservato, comparendo saltuariamente nei contenuti ironici della compagna o in rare occasioni televisive, come quando nel 2021 parteciparono insieme allo show D'amore e d'accordo Vip su Real Time.