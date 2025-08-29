Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sposano, la proposta sui social: “Non sospettavo niente, aveva l’anello da giugno”

Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sposano. Il video della proposta è stato pubblicato sui social, dopo la sorpresa che l’influencer e attrice ha ricevuto dal suo fidanzato, che al tramonto sulla spiaggia di Paestum, le ha chiesto di trascorrere il resto della vita insieme.

Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo diventeranno marito e moglie. Il video della proposta è stato pubblicato ieri sui social, l'influencer e attrice racconta l'emozione di quel momento e di come non abbia avuto nessuna intuizione sugli intenti del ragazzo che, infatti, ha organizzato tutto nel dettaglio senza farsi scoprire.

Valeria Angione racconta la proposta di Luca Di Girolamo

Una proposta romantica, come si vuole che siano le proposte che sanciscono l'inizio di una nuova vita insieme. Sulla spiaggia di Paestum, intenti a scattarsi qualche foto, ma un momento apparentemente goliardico diventa l'inizio di una serata indimenticabile. Nel post, pubblicato da Valeria Angione, si vede come l'influencer non sospettava minimamente che alle sue spalle stessero architettando una sorpresa coi fiocchi, lo racconta proprio nelle storie in cui dice:

L’unica cosa che mi viene in mente, l’unico ricordo che ho, è io con questi fiori dei cinesi sulla testa che faccio le storie su Twilight, in cui parlo, mi arrabbio perché non c’è nessuna novità. E in sottofondo Luca che stava sudando per organizzare la proposta, se non ci fossero i video, io non ricorderei nulla. Se mi avessero detto che io dopo questa vacanza sarei tornata a Napoli con un anello, io non ci avrei mai creduto, Luca non mi ha mai dato dei segni, io li davo a lui, ma lui diceva “ma noi che cambia, tanto già conviviamo”, ma lui aveva l’anello già da fine giugno.

Fonte Instagram

Angione, che accanto al post aveva scritto: "La vostra insegnante di Twilight e il vostro insegnante di tecnologia si sposano", ha poi continuato a raccontare come si è svolta la serata di ieri, 28 agosto, soffermandosi sul fatto che fosse anche il compleanno del suo Luca:

Ieri era il suo compleanno e ha voluto fare questo aperitivo sulla spiaggia, approfittando che ci fossero anche i suoi, lui ha detto che in questi due mesi non c’era mai stato il momento giusto per fare la proposta. Voleva che fossimo tutti insieme, al tramonto, e quindi ha detto ok, è il momento giusto, ma io pensavo per il suo compleanno, invece lui si inginocchia, la mamma che urla.

Il ringraziamento ai suoi fan

Infine, non poteva mancare un ringraziamento anche a coloro che subito le hanno voluto dimostrare l'affetto per questa bella notizia, mandandole messaggi e commentando il post con foto e video: