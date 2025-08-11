Emanuele Ferrari chiede ad Andrea di sposarlo nel suo posto del cuore: il video della proposta

Una storia bellissima quella di Emanuele Ferrari, creator del mondo del food specializzato nella pasta, e del suo fidanzato Andrea. Una proposta di matrimonio nel posto preferito di Emanuele: l'orto della nonna bicentenaria. Il video, diventato velocemente virale sui social, ha ricevuto il pieno di cuoricini.

La proposta di matrimonio nell'orto della bisnonna centenaria

Con la scusa di girare l'ennesimo contenuto per i social, chiedendo al suo compagno un aiuto, Emanuele Ferrari ha architettato il momento più importante della sua vita. Un contesto che il content creator ha fornito successivamente in una serie di storie. L'influencer, che è molto noto per le sue ricette di pasta, ha scelto un luogo simbolico per la proposta di matrimonio al compagno Andrea Iori: l'orto della bisnonna, che ha 103 anni e che lui chiama la "queen". Nel video condiviso sui social, si vede Emanuele visibilmente agitato mentre cammina avanti e indietro tra le piante, cercando di prendere tempo prima del grande momento.

"Questo è il mio posto preferito nel mondo"

Dopo aver girato in tondo per alcuni minuti, Emanuele trova finalmente il coraggio di passare all'azione. "Ti devo dire una cosina", esordisce con voce tremula, prima di inginocchiarsi e tirare fuori l'anello che aveva tenuto nascosto per due lunghi mesi. "Questo è il mio posto preferito nel mondo, voglio chiederti di sposarmi", dice mentre porge l'anello ad Andrea, che rimane inizialmente senza parole. Poi in lacrime, l'abbraccio e i baci. Ovviamente, Andrea ha detto sì. Entrambi sono scopppiati a piangere dall'emozione, si baciano e si abbracciano in un momento di pura intimità che ha conquistato migliaia di follower. "Questa non te l'aspettavi, pensa io tenermi questa cosa per tutto ‘sto tempo, due mesi che vado avanti", ha confessato Emanuele.