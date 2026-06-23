Paola Di Benedetto ha sposato il calciatore Raoul Bellanova: “Marito e moglie”

La conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova sono diventati marito e moglie. Le nozze sono state celebrate martedì 23 giugno in Veneto.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

"Marito e moglie" con queste parole e una foto che li ritrae in abito nuziale, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno annunciato di essersi sposati. Una cerimonia all'insegna della riservatezza per i due sposini, che hanno pronunciato il fatidico sì in Veneto, tra le province di Vicenza e Verona. Pochi aggiornamenti anche lato social. Ieri l'ultima foto da fidanzatini e nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, la foto da sposati.

La foto di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova in abito nuziale

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto e il calciatore dell'Atalanta Raoul Bellanova hanno annunciato di essere diventati marito e moglie. Sui social le foto che ritraggono la coppia subito dopo la cerimonia nuziale. In particolare si sono sposati nella chiesa Pieve di San Giorgio Martire, situata a San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona. Paola Di Benedetto, per questo giorno speciale, ha scelto un abito bianco dal taglio romantico con delicato pizzo che copre le spalle, abbinato al velo. Tra le mani, un bouquet di candidi fiori. Elegantissimo anche il calciatore.

L'amore tra la conduttrice radiofonica e il calciatore

L’ultima notte da fidanzati

La storia d'amore tra Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto è iniziata circa 3 anni fa. Le prime foto che li ritraevano insieme sono state diffuse nel 2023. All'inizio i due hanno dovuto lavorare sul loro rapporto perché, come ha spiegato la conduttrice radiofonica nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, hanno caratteri molto forti e quindi facili allo scontro. Quando, però, hanno cominciato a venirsi incontro e hanno avuto l'assoluta certezza di potersi fidare l'uno dell'altro, sono diventati inseparabili. Il primo gesto romantico che ha fatto capitolare Paola è stato l'invio di un mazzo di rose azzurre senza biglietto. Il calciatore, tramite terze persone, le ha fatto sapere che i fiori erano da parte sua. Così, incuriosita da questo gesto, Paola lo ha contattato su Instagram. Da lì hanno cominciato a frequentarsi. Non sono mancati momenti di crisi, ma alla fine sono sempre riusciti a ritrovarsi. A luglio dello scorso anno è arrivata la proposta di matrimonio e il prezioso anello di fidanzamento. In queste ore sono diventati marito e moglie.