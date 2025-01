video suggerito

Paola di Benedetto: "Raoul Bellanova mi ha conquistata in modo inaspettato, poi gli ho scritto io" Paola Di Bendetto è una delle protagoniste della puntata di Verissimo in onda sabato 25 gennaio. A Silvia Toffanin parla dell'amore con il calciatore Raoul Bellanova e del suo rapporto con il gossip.

Paola Di Benedetto è ospite negli studi di Verissimo nella puntata di sabato 25 gennaio, in onda su Canale 5. A Silvia Toffanin parla dell'amore con il calciatore Raoul Bellanova, della sua carriera e del ruolo che il gossip occupa nella sua vita.

Paola Di Benedetto: "Raoul mi ha conquistata in modo inaspettato "

Paola Di Benedetto racconta l'amore per il calciatore Raoul Bellanova, con cui è fidanzata da quasi due anni. Non nasconde, però, che ci siano stati alti e bassi. "Abbiamo due caratteri molto forti, abbiamo imparato a fidarci l'una dell'altro e a scendere a compromessi – rivela alla conduttrice – Ora siamo una squadra fortissima". Tra loro è subito scoccata la scintilla: "Mi ha conquistata in un modo inaspettato, mi ha inviato a casa un mazzo di rose azzurre, non c'era nessun biglietto. Tramite passaparola mi fatto sapere che era da parte sua, così gli ho scritto su Instagram".

Paola Di Bendetto: "Non mi vergogno del mio intervento estetico"

Paola Di Bendetto ha avvertito fin da piccola il sostegno e il supporto della sua famiglia. È stata sua madre, iscrivendola a un concorso di bellezza, a dare avvio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Mi ha sempre aiutata, ma mi ha anche fatto vedere gli aspetti duri di questa carriera – spiega a Toffanin – Le sue parole mi hanno fatto venire voglia di dimostrarle che ce la potevo fare". Con il tempo ha imparato a gestire un po' meglio il gossip su di lei: "Reagisco di pancia, mi arrabbio. L'ho scelto io e so che è l'altro lato della medaglia per l'esposizione pubblica. Va accettato". Paola Di Benedetto non nega di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al naso: "Ognuno è padrone del proprio corpo". Durante l'adolescenza ha fatto i conti con i cambiamenti del suo corpo: "Stavo bocciando e faticavo ad accettarmi, c'è voluto tempo".