Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova di nuovo insieme, la foto che conferma il ritorno di fiamma Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono tornati a essere una coppia dopo l'annuncio della rottura lo scorso gennaio. Come mostrano alcuni scatti su Instagram, la speaker ha festeggiato il compleanno del calciatore del Torino, condividendo una dedica che non lascia spazio a dubbi: "Buon compleanno amore mio".

A cura di Elisabetta Murina

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova di nuovo insieme. I due sono tornati a essere una coppia dopo l'annuncio della rottura lo scorso gennaio. Come mostrano alcuni scatti su Instagram, la speaker e conduttrice tv ha festeggiato il compleanno del calciatore del Torino, con una dedica che non lascia spazio a dubbi.

La foto insieme al compleanno di Raoul Bellanova

Raoul Bellanova ha festeggiato i suoi 24 anni organizzando una festa con gli amici più cari. Presente anche Paola Di Benedetto, che su Instagram ha condiviso una foto abbracciata al calciatore del Torino, scrivendo: "Buon compleanno amore". Una frase che non lascia spazio a dubbi e conferma il ritorno di fiamma tra i due, dopo che lo scorso gennaio la speaker aveva annunciato la rottura. Non è chiaro da quanto tempo siano tornati a essere una coppia, ma appare certo che sorridano di nuovo insieme e condividano

La notizia della rottura lo scorso gennaio

A distanza di qualche mese, Di Benedetto e Bellanova sono tornati a essere una coppia. Solo lo scorso gennaio, avevano reso ufficiale le fine della loro storia d'amore per incompatibilità caratteriali. "Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro", aveva spiegato la speaker con una storia su Instagram. Incomprensioni caratteriali che però avrebbero trovato un punto di incontro, facendoli riavvicinare e provare a dare una seconda possibilità alla loro storia. I due erano stati avvistati per la prima volta la scorsa estate, mentre si baciavano in un ristorante di Milano. Poco dopo, con un selfie condiviso su Instagram, arrivò la conferma ufficiale e, a ottobre, il settimanale Chi parlava addirittura di "prove di convivenza" tra i due.