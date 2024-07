video suggerito

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ai ferri corti: "Hanno smesso di seguirsi e cancellato foto insieme" Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sarebbero ai ferri corti. I fan hanno notato che i due non si seguono più su Instagram e, inoltre, avrebbero anche cancellato alcune foto insieme. Sembrerebbe, infatti, che ci sia stata una discussione, ma al momento nessuna conferma effettiva.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi pare sia nuovamente in crisi, almeno stando a quanto hanno notato gli attentissimi fan della coppia, che hanno notato alcune stranezze nell'interazione tra i due. Il fatto più evidente è che su Instagram non si seguono più, ma al momento nessuno dei due ha dato spiegazioni sulla questione, allarmando i membri della fanbase che, infatti, ipotizzano crisi e motivi di possibili discussioni tra loro.

Il presunto litigio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Nell'epoca in cui i social fanno da collante per i rapporti, seguirsi reciprocamente su Instagram, è il segnale che non seppure ci siano stati dei litigi, si tratta di un qualcosa di risolvibile e non definitivo. È per questa ragione che i fan dei #beabaldi, la fandom dedicata a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante il Grande Fratello, si sono allarmati nel vedere che i due hanno smesso di seguirsi vicendevolmente sui social. Un segnale, piuttosto forte, che si aggiunge anche ad alcune foto che li ritraggono insieme, cancellate dai profili. A confermare la faccenda è stata anche l'esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha aggiunto qualche dettaglio in merito. Sembrerebbe, infatti, che l'attrice non abbia apprezzato l'atteggiamento del gieffino, durante l'ultimo casting del reality di Canale 5, in cui il calabrese è stato assoldato per accogliere gli aspiranti concorrenti. Nel corso della festa organizzata dopo i provini, lui avrebbe iniziato a seguire una ragazza sui social, probabilmente con l'intento di far ingelosire l'attrice; c'è invece chi ribadisce che sia lui ad essersi innervosito per quanto riferito da lei ad alcune fan. Insomma, pare che il nervosismo sia reciproco, tale da incrinare anche il rapporto che, dopo la fine del programma sembrava rinato.

La complicità all'evento in Sicilia

I due, infatti, erano reduci da un evento tenutosi in Sicilia dove avevano dato sfoggio di una complicità ritrovata. Tra abbracci, balli, sguardi languidi, tenerezze e risate Luzzi e Garibaldi sembravano davvero una coppia, tanto da far sognare i fan accorsi numerosi all'evento. In fin dei conti, però, nessuno dei due ha mai ammesso platealmente che il loro riavvicinamento dopo il reality potesse diventare l'inizio di una relazione vera e propria, anzi, non si è mai parlato di un rapporto di coppia, come era avvenuto durante il Grande Fratello.