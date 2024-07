video suggerito

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a un evento, il ballo romantico per la gioia dei fan Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati ospiti di un evento in Sicilia. I due, circondati dai fan, hanno ballato sulle noti di Amici mai, scambiandosi abbracci e sguardi complici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello, alcuni concorrenti di questa edizione riescono ancora a far parlare di loro. Si tratta di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, nella casa più spiata d'Italia, avevano iniziato una frequentazione che, però, si è conclusa stesso nel corso del reality, sebbene i due continuino a suscitare la curiosità dei fan. Ed eccoli, infatti, ad un evento tenutosi in Sicilia, dove hanno mostrato la loro complicità.

Il ballo romantico di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

L'evento in questione si è svolto nella serata di venerdì 12 luglio, a Milazzo, in Sicilia, e i due si sono scambiati sguardi complici, ballando, sorridendo, cantando e chiacchierando con i fan che sono accorsi numerosi, per poterli incontrare. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono lasciati andare ad un lento appassionato sulle note di Venditti e Amici Mai, che ha mandato in visibilio i fan, felici ed emozionati di questo ritrovamento che, però, non va a confermare le ipotesi che sono state avanzate in questi mesi, secondo cui gli ex gieffini sarebbero tornati insieme.

Le ipotesi di un ritorno di fiamma

Non sono pochi, infatti, gli indizi che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma, dal momento che i due sono stati fotografati insieme in questi ultimi mesi. Eppure, entrambi, continuano a non dare risposte chiare a chi chiede loro se, in effetti, c'è possibilità di un ritorno di fiamma. Garibaldi rispondendo ad alcune domande sui social disse: "Stiamo provando a capire", mentre Luzzi, ospite di Verissimo, disse di aver chiuso con il giovane calabrese, dal punto di vista sentimentale. Eppure, proprio qualche settimana, nel corso di una chiacchierata radiofonica con un emittente calabra, l'ex gieffina disse di avere un legame profondo con Giuseppe, spiegandolo in questi termini:

Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite. Quindi, adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna.