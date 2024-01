Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati: “Decisione inevitabile, ma nessun tradimento” Paola Di Benedetto conferma la rottura da Raoul Bellanova con una story su Instagram. “Decisione inevitabile, ma nessun tradimento” ha chiarito la speaker e conduttrice tv che ha aggiunto: “Abbiamo capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Di Benedetto conferma la fine della storia con Raoul Bellanova, calciatore del Torino con il quale era fidanzata dallo scorso giugno. Dopo diverse indiscrezioni che circolavano sul loro conto e gli indizi social, la speaker radiofonica ed ex Madre Natura di Ciao Darwin ha svelato i motivi della rottura. Ha smentito l'ipotesi tradimento sottolineando che a separarli sono state incompatibilità caratteriali.

Le parole di Paola Di Benedetto sulla rottura da Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto con una story ha reso ufficiale la fine della relazione con Raoul Bellanova. "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che con piacere abbiamo condiviso momenti della nostra vita con voi". La speaker e conduttrice televisiva ha smentito le voci che parlavano di tradimenti, spiegando che a separarli sono state incompatibilità caratteriali: "Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro. Dopo ripetuti tentativi, questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e per il suo lavoro" ha concluso.

Si frequentavano dalla scorsa estate

La loro storia era salita alla ribalta dopo una paparazzata mentre si baciavano in un ristorante di Milano. Poco dopo, con un selfie condiviso su Instagram, arrivò la conferma ufficiale della loro relazione. Il settimanale Chi lo scorso ottobre parlava di "prove di convivenza" tra i due, a Torino, città nella quale gioca il calciatore. Il tempo trascorso insieme avrebbe fatto salire a galla la loro incompatibilità. Dopo aver cancellato le foto con lui dal suo profilo, Paola Di Benedetto non aveva ancora rotto il silenzio sulla vicenda. Lo ha fatto oggi con una story nella quale augura al suo ormai ex buona fortuna per la sua vita e per la sua carriera.

Leggi anche Paola Turani a Venezia 2023, si avvicina alla folla ma nessuno le chiede foto o autografi

Foto di Chi