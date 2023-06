Paola Di Benedetto starebbe frequentando Raoul Bellanova: le foto al ristorante mentre si baciano Tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova ci sarebbe del tenero: dopo il gossip lanciato diversi giorni fa, sono spuntate le foto che li ritraggono insieme mentre si baciano.

A cura di Gaia Martino

Paola Di Benedetto starebbe frequentando il calciatore dell'Inter Raoul Bellanova. A confermare il gossip che circola già da diverse settimane, alcune foto pubblicate da Amedeo Venza tra le stories di Instagram. La conduttrice e speaker radiofonica e il calciatore 23enne sono stati paparazzati in un ristorante mentre, molto vicini, guardano insieme il cellulare, poi si baciano.

Le foto di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si starebbero frequentando. Dopo lo scoop lanciato da Fabrizio Corona, sono spuntate le prime foto che confermerebbero la relazione. Seduti ad un tavolo di un ristorante, i due sono stati pizzicati mentre guardano insieme un cellulare prima di baciarsi appassionatamente. Le immagini le ha condivise Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, tra le stories:

Il gossip sul ritorno di fiamma con Federico Rossi: "Siamo solo amici"

A metà maggio fu pizzicata al concerto degli Zero Assoluto con il suo ex, Federico Rossi, scatenando il gossip che parlava di un ritorno di fiamma dopo la rottura nel 2021. Ma così non sarebbe andata. Paola Di Benedetto nelle ultime settimane ha spiegato che "il gossip fa parte del gioco, mi sveglio e non so cosa potrò leggere sul mio conto", le parole prima di sottolineare che con Federico Rossi oggi c'è solo amicizia: "Assolutamente amicizia, amicizia e basta". Se a inizio giugno si dichiarava single, ora la situazione potrebbe essere cambiata. La conduttrice e speaker ha preferito mantenere privata la sua vita sentimentale dopo la rottura da Federico Rossi, ma spesso le talpe e i social la incastrano. Così come ora che starebbe frequentando Raoul Bellanova, difensore dell'Inter, in prestito dal Cagliari, e della nazionale Under-21 italiana. Ha 23 anni ed è nato a Rho, in provincia di Milano.