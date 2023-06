Paola Di Benedetto rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Federico Rossi Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati paparazzati da alcuni fan, insieme al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. “Il gossip fa parte del gioco”, fa sapere lei. “Mi sveglio la mattina e non so mai cosa potrò leggere sul mio conto. La prendo sempre con il sorriso”.

A cura di Giulia Turco

Paola Di Benedetto mette a tacere il gossip che la vorrebbe di nuovo insieme a Federico Rossi. Interrogata sull’argomento gossip, la conduttrice lascia intendere che con il cantante ex membro del duo Benji&Fede, c’è solo una bella amicizia.

La versione di Paola Di Benedetto

Nelle scorse settimane Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati paparazzati da alcuni fan, mentre erano insieme al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. Le immagini sono subito state prese di mira dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha portata all’attenzione sui social lasciando ipotizzare un ritorno di fiamma. Nessun bacio, comunque, aveva confermato che tra loro potesse esserci di nuovo qualcosa. Infatti, intervistata dai microfoni di Tag24 a margine della conferenza stampa di Future Hits Live a Roma, Paola ha ammesso: “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non so mai cosa potrò leggere sul mio conto. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico? Assolutamente di amicizia. Amicizia a basta”.

Paola Di Benedetto sarebbe single

Nessun amore in vista dell’estate per Paola Di Benedetto, che negli scorsi mesi ha affrontato il pettegolezzo per via della sua storia con Rkomi. Dopo un primo bacio finito sulle riviste patinate, il cantante aveva dichiarato: “Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato cn una donna oppure no”. Tra loro non deve aver funzionato. Secondo un altro pettegolezzo, mai confermato dai diretti interessati, Paola avrebbe vissuto successivamente un breve flirt con Matteo Berrettini, oggi legato a Melissa Satta. Nessun amore in vista nemmeno per Federico Rossi che, dopo la rottura da Paola, non avrebbe invece ancora ritrovato l’amore.