Paola Di Benedetto avrebbe un nuovo flirt, la showgirl beccata con un calciatore dell’Inter

A cura di Ilaria Costabile

In vista dell'estate non mancano gli scoop per i personaggi famosi che con la bella stagione hanno più possibilità di essere beccati in giro per locali insieme a dolci compagnie. È il caso, stavolta, di Paola Di Benedetto. La showgirl, infatti, sarebbe stata beccata in compagnia di un giovane calciatore dell'Inter e a lanciare la notizia è stato Fabrizio Corona sui suoi canali social.

Paola Di Benedetto avvistata con Raoul Bellanova

L'ex gieffina, quindi, è stata beccata mentre trascorreva una serata allo Yacoot, un locale di Milano piuttosto conosciuto, con Raoul Bellanova, difensore dell'Inter di 23 anni. I due stavano ballando, abbracciati, e di fatti sembrava che fossero piuttosto in confidenza, sebbene sia la prima volta che compaiono insieme in pubblico. Il re dei paparazzi li ha definiti "la coppia dell'estate" e ha augurato loro che possa davvero sbocciare l'amore. Ovviamente, nonostante le prime indiscrezioni, da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma o smentita in merito al presunto flirt che ci sarebbe tra loro, ma non è da escludere che altre foto possano sbucare nelle prossime settimane.

I gossip su Paola Di Benedetto

Intanto, solo qualche settimana fa, Paola Di Benedetto era tornata a parlare della sua storia con Federico Rossi, ormai chiusa tempo fa, dal momento che tra loro sembrava ci fosse stato un ritorno di fiamma. Non è accaduto, però, niente del genere, i due sono in buoni rapporti ma non hanno provato a ricostruire qualcosa. Nel frattempo, però, sul conto della showgirl non sono mancati gossip, come ad esempio quello che la voleva insieme a Matteo Berrettini, ora invece in compagnia di Melissa Satta, e ancor prima Di Benedetto aveva avuto una liaison con Rkomi. Non sono mancati, quindi, i flirt attribuiti in questi mesi alla ex gieffina, ma nessuno di questi si è poi rivelato veritieri.