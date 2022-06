Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme, le foto al bacio sono una conferma del loro amore Esattamente un anno dopo aver messo un punto alla sua storia d’amore con Federico Rossi, Paola Di Benedetto è di nuovo innamorata. Le foto dei baci romantici pubblicati su Chi ufficializzano il flirt con Rkomi, nuovo giudice ad X Factor.

A cura di Giulia Turco

(Rkomi e Paola Di Benedetto, foto Chi)

Paola Di Benedetto e Rkomi sono ufficialmente una coppia. Dopo diversi rumors sul loro flirt, il cantante di Insuperabile per la prima volta giudice ad X Factor e la conduttrice radiofonica sono usciti allo scoperto. Mirko Manuele Martorana, questo il nome di battesimo dell'artista, fino a poco tempo fa si definiva sfuggente in amore, ma l'ex Madre Natura che ha con in comune con lui la passione per la musica deve avergli fatto cambiare idea.

Com'è sbocciato l'amore tra Rkomi e Paola Di Benedetto

Più o meno un mese fa Paola, 27 anni, e Mirko, 28 anni, erano stati avvistati insieme al Just Cavalli, locale della Milano "In". Poi a teatro seduti uno accanto all'altra e infine lo scorso weekend a Roma, sempre più complici. L'occasione è stata il Radio Zeta Hits Live, condotto da Paola Di Benedetto, al quale ha partecipato in qualità di artista anche Rkomi. Dopo l'evento, i ragazzi sono andati a cena insieme al ristorante di Tommaso Paradiso e, nonostante la presenza di altri commensali, i due si sarebbero scambiati occhiate tutt'altro che indifferenti, come racconta Chi. Le foto pubblicate sull'ultimo numero della rivista di Alfonso Signorini non lasciano più spazio a dubbi: un romantico bacio per le strade di Milano conferma il loro amore. Avvistati sotti casa di Paola, i due si sono allontanati per trascorrere la serata insieme.

(Foto Chi)

Un anno fa l'addio a Federico Rossi

Esattamente un anno fa Paola Di Benedetto scriveva la fine della sua storia d'amore con Federico Rossi, membro del duo Benji&Fede con il quale la convivenza milanese non aveva funzionato. I due erano rimasti tuttavia in buoni rapporti, ma senza ripensamenti: la speaker era tornata a vivere da sola un periodo di beata singletudine. In quanto al timidissimo Rkomi, dopo il successo di Sanremo che ha gettato i riflettori sulla sua vita privata, aveva raccontato di un passato difficile e della sua difficoltà a lasciarsi andare in amore. "Sto frequentato una persona, ma non sono innamorato", raccontava lo scorso febbraio.