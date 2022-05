Rkomi è il quarto giudice di X Factor 2022 Dopo Dargen D’amico è ufficiale la notizia che Rkomi sarà tra i giudici di X Factor 2022. La giuria è al completo. Con loro dietro al bancone, Fedez e Ambra Angiolini.

A cura di Giulia Turco

Rkomi è uno dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor. Il cantante di “Insuperabile”, reduce dal successo del Festival di Sanremo, si prepara a sbarcare per la prima volta al talent show di Sky nei panni di giudice. Con la sua presenza la giuria è al completo: saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi a giudicare i prossimi talenti. Resta scoperto solo il tassello conduzione, per il quale nelle ultime ore il nome più chiacchierato è quello di Francesca Michielin, che potrebbe ricoprire la prima conduzione al femminile del talent.

Il debutto di Rkomi ad X Factor

Per il giovane artista si tratta di una novità assoluta nel ruolo di giudice televisivo. Apparentemente schivo e riservato, Rkomi è pronto a lanciarsi in quest’avventura insieme al suo compagno di viaggio, l’eclettico Dargen D’Amico che con lui ha condiviso il palco di Sanremo 2022. “Dal banco di scuola al tavolo dei giudici di X Factor 2022, per dare consigli e continuare ad imparare cose nuove”, sono le parole di Rkomi nel video annuncio diffuso sui canali social. “Non vedo l’ora di conoscervi tutti!”. La formazione è pronta: dal 4 giugno via alle audition all’Allianz Cloud di Milano e da settembre su Sky e in streaming su NOW.

Chi sono i 4 giudici di X Factor 2022

Con l'annuncio di Rkomi, la squadra di X Factor è al completo. La nuova edizione del talent show si prepara a decollare, con tre nuove esplosive scommesse per il programma (Rkomi, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini) e un attesissimo ritorno, quello di Fedez che aveva lasciato il ruolo di giudice nel 2018. Scartata dunque l'ipotesi di Manuel Agnelli che lascia la poltrona di giudice dopo 5 edizioni quasi consecutive (dal 2016 al 2021 è mancato solo nel 2019). Fino all'ultimo il suo nome circolava come il più papabile come quarto giudice.