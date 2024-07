video suggerito

Mara Maionchi a Ballando con le Stelle 2024, sarà nella giuria dello show di Milly Carlucci Mara Maionchi sarà uno dei giudici di Ballando con le Stelle 2024. La nota discografica, che in passato ha già ricoperto questo ruolo in programmi come X Factor e Italia’s Got Talent, siederà dietro il bancone dello show di Milly Carlucci. L’annuncio sui canali social del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mara Maionchi è una dei giudici di Ballando con le Stelle 2024. Dopo i primi concorrenti svelati, Milly Carlucci ha voluto ufficializzare anche la presenza della nota discografia, già giudice di X Factor e Italia's Got Talent, nel cast dello show di Rai1. L'appuntamento con la prima puntata è il prossimo 28 settembre.

Mara Maionchi in giuria a Ballando con le Stelle, l'annuncio ufficiale

"Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro", dice Mara Maionchi nel video pubblicato sui canali social di Ballando con le Stelle 2024, che hanno dato la notizia. Per la prima volta entrerà nel cast del programma e si siederà dietro al bancone, pronta a giudicare le esibizioni dei ballerini. Alle spalle una lunga carriera in questo ruolo, in programmi come X Factor e Italia's Got Talent. L'anno scorso la giuria era composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith.

"Tu che sei una esperta giurata, hai visto che a Ballando spesso e volentieri fioccano gli zero, secondo te è giusto darlo?", ha chiesto Milly Carlucci nel video. Maionchi ha spiegato: "Se è molto giovane può fargli capire che qualcosa non va in maniera seria. Magari l'hai visto ancora non pronto, perché quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini e cantanti lavorando molto. Non gli darei zero, ma tre". La conduttrice ha poi continuato con le domande: "Se fossi nella giuria di ballando, su cosa ti focalizzeresti guardando una performance?". La nuova arrivata ha le idee chiare: "Capacità del ballo e fascino. Il fascino dell'artista è fondamentale".

I primi concorrenti ufficiali del programma

Federica Nargi, Francesco Paolantoni e Nina Zilli sono i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2024. A darne notizia i diretti interessati con alcuni video simpatici, direttamente dalle località in cui si trovano in vacanza, pubblicati sui canali social del programma. Nella clip la showgirl si tuffa in acqua e, scherzando, spera di poter migliorare la sua coordinazione grazie al ballo. L'attore comico, invece, volto fisso per anni di Tale e quale show, sente la musica in sottofondo e non resiste a mostrare le sue doti da ballerino. Infine la cantante riceve una chiamata direttamente da Milly Carlucci, in cui si dice pronta all'avventura. Nessuna conferma per il momento sugli altri membri della giuria, che affiancheranno Maionchi.