video suggerito

Ballando con le Stelle 2024, svelati i primi concorrenti: chi c’è nel cast dello show di Milly Carlucci Svelati i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2024, in partenza a settembre su Rai1. Nel cast del programma condotto da Milly Carlucci ci saranno Federica Nargi e Francesco Paolantoni. L’annuncio sui canali social dello show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024. Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà in onda su Rai1 il prossimo 28 settembre. Nel frattempo, la conduttrice sta svelando al pubblico i primi nomi ufficiali dei concorrenti che comporranno il cast. Sui canali social del programma è stata confermata la presenza della showgirl Fedeica Nargi e dell'attore Francesco Paolantoni, per anni volto fisso di Tale e Quale Show.

Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi concorrenti di Ballando con le Stelle

Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi due concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2024. A darne notizia Milly Carlucci sui canali social del programma. La showgirl lo annuncia mentre si tuffa in piscina, in modo simpatico, scherzando sul fatto di essere scoordinata. "Dovrò abituarmi ai voti, perché quest'anno ci sarò anche io a Ballando con le Stelle", dice direttamente dall'acqua. Tra i nomi del programma anche Francesco Paolantoni, classe 1956, attore e comico, volto fisso di diversi programmi di intrattenimento Rai, da Stasera Tutto è possibile a Tale e quale Show. In particolare, nel programma di Carlo Conti è stato più volte in gara con Gabriele Cirilli. Ha lavorato anche con la stessa Milly Carlucci ne L'Acchiappatalenti. Anche Paolantoni lo annuncia in vacanza, iniziando a ballare mentre sente la musica in sottofondo.

Gli altri possibili nomi nel cast

Oltre ai primi due nomi confermati, si vocifera che nel cast di quest'anno ci sarà anche Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi. Non sarà in coppia, però, con il coreografo Angelo Madonia, che sta frequentando da alcuni mesi. Di recente, invece, Barbara D'Urso e Milly Carlucci sono state avvistate a pranzo insieme: il loro incontro alimenta l'ipotesi che l'ex volto di Pomeriggio 5 possa essere entrata negli ‘obbiettivi' della collega e, quindi, essere una delle ballerine della prossima edizione. Nessuna conferma per il momento, ma la strada rimane ancora aperta. Per quanto riguarda la giuria, invece, dovrebbero tornare Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Cristiano Malgioglio. Nessuna certezza e non si escludono colpi di scena.