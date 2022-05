Dargen D’Amico giudice di X Factor 2022: “Finalmente il mio voto conterà in questo Paese” È ufficiale. Dargen D’Amico è uno dei giudici di X Factor 2022. In una serie di Instagram Stories, l’artista ha svelato perché ha accettato questo ruolo.

A cura di Daniela Seclì

Dargen D'Amico sarà tra i giudici di X Factor 2022. L'annuncio non sorprende, dato che da settimane si rincorrevano le indiscrezioni che lo vedevano dietro il bancone del talent insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Manuel Agnelli (quest'ultimo non ancora confermato ufficialmente). Intanto, D'Amico ha annunciato la sua presenza con un video esilarante.

Perché ha accettato di fare il giudice di X Factor

Alcune ore fa Dargen D'Amico, in una serie di Instagram Stories, si è presentato con la vestaglia, le pantofole, la tazza e vari gadget con il marchio X Factor e ha spiegato: "No, non farò il giudice di X Factor perché è vero che sono molto curioso, ma non fino a questo punto. E poi credo ci siano già fin troppi artisti e non sia necessario, anzi sia controproducente, disperdere l'affetto dei fan su un numero infinito di artisti. Non farò il giudice anche perché la voglia di fare qualcosa di buono, con il fallimento, si trasformerebbe in frustrazione". Poi, quando la pagina ufficiale di X Factor ha annunciato la sua presenza, ha pubblicato la seconda parte del video:

"E ora invece le ragioni per cui parteciperò a X Factor. La prima è molto egoistica. Per una volta vorrei sentire il peso del voto che do in questo Paese. E poi perché la situazione della musica italiana resta molto seria. Dobbiamo mettere le mani nella m…usica. X Factor 2022, le mani nella musica".

I giudici di X Factor 2022

Dunque, ricapitolando, ecco i giudici che sono già stati confermati ufficialmente. Il primo nome è stato quello più eclatante: Fedez. L'artista torna a rivestire il ruolo che aveva lasciato nel 2018. Poi, un volto inedito per il talent: Ambra Angiolini, che ha accolto questa possibilità con grande entusiasmo. In queste ore si è aggiunto anche Dargen D'Amico. Non resta che attendere i prossimi giorni, per scoprire se il quarto giudice sarà davvero Manuel Agnelli.