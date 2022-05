Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022: “Vi faccio vedere il video del mio provino” Ambra Angiolini nella giuria di X Factor 2022. Ora è ufficiale. L’attrice e conduttrice ha pubblicato su Instagram il video del provino sostenuto.

A cura di Daniela Seclì

Ambra Angiolini è tra i giudici di X Factor 2022. Ora è ufficiale. Il suo nome, anticipato da Dagospia, circolava già da giorni. In queste ore è arrivata la conferma. L'account ufficiale del talent ha pubblicato una foto della conduttrice e attrice con l'annuncio:

"Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022 è tutto ciò che serviva al vostro mercoledì. E giovedì. E venerdì. E sabato".

Ambra Angiolini pubblica il provino

Ambra Angiolini ha pubblicato il video del provino che ha sostenuto per diventare giudice di X Factor: "È andata così, ho chiuso gli occhi e l'ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia. Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: "Vai, vai, vai". Ho ricevuto quattro sì. X Factor arrivo". Di seguito il video.

La giuria di X Factor: ufficiale anche Fedez

Non era un segreto che quest'anno il talent avrebbe rivoluzionato la giuria. Le indiscrezioni sul quartetto dei giudici, si rincorrono ormai da tempo e pian piano si stanno rivelando azzeccate. Il nome di Fedez è di certo quello più clamoroso, perché si tratta di un ritorno sulla sedia rossa dopo l'addio avvenuto nel 2018. Ma anche Ambra Angiolini è una novità che farà piacere a molti. L'attrice e conduttrice reduce dal Concertone del Primo Maggio, che ha fatto il suo esordio in tv a Non è la Rai e già da allora mostrava un grande talento, è sicuramente un nome molto amato dal pubblico. Veniamo ora ai due giudici che non sono stati ancora annunciati.

Ipotesi Dargen D'Amico e il ritorno di Manuel Agnelli

Secondo il settimanale Chi, a comporre il quartetto dei giudici saranno i già citati Fedez e Ambra Angiolini, a cui – almeno secondo quanto sostiene il magazine – potrebbe aggiungersi l'artista Dargen D'Amico, che sarebbe stato fortemente voluto da Fedez e poi, dovrebbe tornare Manuel Agnelli: