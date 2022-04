Fedez torna a X Factor, sarà di nuovo giudice per la sesta volta: “Si torna a casa” Dopo l’addio nel 2018, Fedez tornerà a vestire i panni del giudice nel talent per la sesta volta.

A cura di Andrea Parrella

Ormai è ufficiale, Fedez tornerà a X Factor nell'edizione 2022. Il cantante sarà uno dei giudici di X Factor 2022, tornando a vestire i panni del mentore per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola. L'annuncio è arrivato dallo stesso Fedez sui social, con un video in cui racconta le emozioni di questo ritorno, scherzandoci su: "Mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga".

Il debutto a 24 anni

A 24 anni ha fatto il suo esordio come giudice più giovane della storia di X Factor guadagnandosi, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show approdato su Sky dopo alcune edizioni in Rai. Fedez si è rivelato competente, ma anche capace di giocare con la macchina televisiva, mostrando empatia con i talenti in gara e, allo stesso tempo, giocando con le dinamiche televisive e i suoi colleghi/avversari.

L'ultima edizione nel 2018, poi il ritorno da ospite

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo “Bella storia” (3 dischi di platino) e per presentare “Scena Unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

Rifondazione X Factor, cambiano giudici e conduttore?

X Factor si affaccia su una stagione di necessaria rifondazione, che inizia proprio dalla giuria. Le ultime edizioni si sono rivelate complesse e la conferma del ritorno di Fedez arriva a poche settimane dall'annuncio dell'addio di Emma Marronedopo due edizioni. Al momento nulla si sa degli altri tre giudici, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Difficile pensare a una giuria di soli uomini, per questa ragione almeno uno dei tre cederà quasi certamente il posto. Nessuna certezza nemmeno sulla conduzione, con Ludovico Tersigni subentrato ad Alessandro Cattelan nella scorsa edizione che attende di capire se ci sarà o meno una conferma.