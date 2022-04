Rivoluzione nel cast di X Factor: “Emma non sarà tra i giudici, al suo posto potrebbe tornare Fedez” Fervono i preparativi per l’edizione 2022/2023 di X Factor. Il settimanale Chi, svela alcune anticipazioni sul cast. Rivoluzione tra i giudici.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per la nuova edizione di X-Factor. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, potrebbero esserci delle importanti novità nel cast. Ricordiamo che la scorsa edizione del talent era condotta dall'attore Ludovico Tersigni. A comporre la giuria, invece, erano Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Il settimanale Chi ha svelato importanti anticipazioni.

Emma lascia X Factor

Il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha diffuso le prime anticipazioni sulla nuova edizione di X Factor. Secondo quanto si legge sul settimanale Chi, sarebbe certa l'assenza di Emma. L'artista salentina, dunque, non dovrebbe essere tra i giudici. Nella rubrica Chicche di Gossip si legge:

"Emma, eliminata! Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor: noi di Chi possiamo anticipare che Emma Marrone non farà parte dei giudici".

Le novità non finiscono qui. Si starebbe lavorando al ritorno di uno dei giudici più apprezzati del talent.

Fedez potrebbe tornare in giuria

Al momento, l'unica presenza certa tra i giudici di X Factor 2022 sarebbe quella di Manuel Agnelli. Intanto, dietro le quinte si starebbe lavorando per riportare Fedez sulla sedia dei giudici:

"Il cast è in evoluzione; punto fermo, al momento, Manuel Agnelli. E si auspica un ritorno di Fedez".

Riportare nel cast un volto così amato, di certo farebbe bene al programma, che nell'ultima edizione ha perso un po' del suo appeal.

Ludovico Tersigni potrebbe non essere alla conduzione

La rivoluzione potrebbe interessare anche la conduzione del talent. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, infatti, non è ancora detto che Ludovico Tersigni possa tornare al timone di X Factor 2022/2023. Al momento si resta nel perimetro delle indiscrezioni, non resta che attendere le prossime settimane, per avere notizie ufficiali sul cast.