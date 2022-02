“Sto frequentando una persona ma non sono innamorato”, la confessione di Rkomi a Mara Venier Ospite di Domenica In con Mara Venier, Rkomi ha racontato il suo Festival di Sanremo e svelato un dettaglio sulla sua vita sentimentale, intorno alla quale c’era un certo mistero: “Ho una frequentazione”.

A cura di Elisabetta Murina

Rkomi a Domenica In

Ospite di Domenica In con Mara Venier, Rkomi ha racontato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2022, dove ha portato il brano Insuperabile. Mirko Martorana, questo il suo vero nome, si è esibito in diretta e ha raccontato anche qualcosa della sua vita sentimentale, intorno alla quale finora aleggiava un certo mistero.

La rivelazione di Rkomi sulla sua vita sentimentale

Zia Mara scherza con Rkomi, che ieri non si è presentato alle prove di Domenia In perché è arrivato in ritardo. "Ero in treno, arrivavo da Milano", dice lui, ma la padrona di casa replica: "Dì la verità, eri dalla morosa". Allora il cantante di Insuperabile svela qualche dettaglio sulla persona che gli sta accanto in questo momento. Non è single, ma nemmeno totalmente innamorato: "C'è una frequentazione, ma non sono ancora innamorato". E visto che San Valentino è alle porte, Mara Venier gli chiede come passerà la giornata degli innamorati, e lui spiega: "San Valentino lo passerò con i miei amici, anche questa è una forma di amore".

Rkomi canta Insuperabile a Domenica In

Rkomi racconta la sua esperienza a Sanremo 2022

Rkomi ha ripercorso con Mara Venier il suo primo Festival di Sanremo, dove ha portato il brano Insuperabile e come cover un mdley di Vasco Rossi con Calibro 55. Il cantante milanese ha portato sul palco dell'Ariston il suo stile, un pò rock, con guanti e giacche di pelle, e si è anche cimentato in performance atletiche con Amadeus in diretta, facendo guadagnare tantissimi punti al Fantasanremo a chi lo aveva in squadra. Per lui, come racconta alla padrona di casa, è stata un'esperienza incredibile, in cui le nuove generazioni di cantanti e i Big si sono incontrati.