Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova non si nascondono più: il selfie ufficializza la storia d’amore Paola Di Benedetto sta frequentando il calciatore Raoul Bellanova, difensore del Torino. Voci che parlavano di una loro storia si rincorrevano già da un mese: nelle ultime ore, tra le stories, hanno reso pubblica la prima foto di coppia.

A cura di Gaia Martino

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova ufficializzano la loro storia con una story. Da metà giugno circolavano voci che parlavano di una frequentazione, avvalorate dalle foto di una talpa che li aveva incontrati in un ristorante mentre si baciavano. Dopo un mese di silenzio la coppia non si nasconde più: dal divano di casa hanno scattato un selfie, poi condiviso dal calciatore.

La prima foto di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Lui le dà un bacio sulla guancia dal divano di casa e il selfie è stato pubblicato tra le Instagram story. Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto hanno deciso di uscire allo scoperto e confermare la loro relazione di cui si chiacchierava da più di un mese.

I due a fine giugno erano stati pizzicati mentre dal tavolo di un ristorante guardavano insieme lo schermo di un cellulare prima di baciarsi appassionatamente. Le immagini furono condivise da Amedeo Venza, influencer esperto di gossip, sul suo profilo Instagram. Da allora il silenzio spento soltanto nelle ultime ore. La conduttrice televisiva e radiofonica ha condiviso a sua volta tra le stories la fotografia accompagnandola con un cuore e l'emoticon di stelle. Per la Di Benedetto si tratta della prima storia resa pubblica dopo la breve relazione con Rkomi della scorsa estate.

Chi è Raoul Bellanova, calciatore 23enne

Raoul Bellanova, originario di Rho, in provincia di Milano, è nato il 17 maggio del 2000 ed è un calciatore, difensore del Torino. È passato alla squadra granata il 30 giugno 2023 dopo aver indossato la maglia dell'Inter. Un mese fa è stato anche incluso nella lista dei convocati per l'Europeo Under 21 organizzato in Georgia e Romania. Seguito da oltre 155 mila followers su Instagram, il calciatore condivide con i fan numerosi scatti di sé sul campo. Due giorni fa ha reso pubblica una sua foto al mare: "Momenti" ha scritto nella didascalia con un emoticon della bandiera della Grecia. Tra i commenti anche quello della fidanzata, "Miss you".